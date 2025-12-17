「車窓から広がる究極のエンタメ体験」のキャッチフレーズが刺さる「たびんちゅレール」キービジュアル（画像：クラブツーリズム）

沖縄県那覇、浦添の両市を結ぶ沖縄都市モノレール（ゆいレール）に、MR（複合現実）技術を利用したエンターテインメント列車「たびんちゅレール」が運行されている。

ソニーグループが、MR技術を利活用して開発・実用化した「MRクルーズ」をモノレール車両に搭載。具体的にはエンタメ観光を意識、実際の車窓に映る景観と、沿線に関連するCG（コンピューターグラフィックス）やナレーションを組み合わせ、冒険旅行や海中散策の雰囲気に浸りながら、モノレール乗車を楽しく演出する。

たびんちゅレールはソニーグループを中心に、ゆいレールが協力して実現。KNT-CTグループの旅行会社・クラブツーリズムも、CGバスのノウハウで参加する。MRクルーズ車両は、窓ガラスに透過有機ELディスプレイを採用。テレビのように画像を映し出すほか、透明にすれば外の景色を見られる。

楽しさ満載の車内イメージ（画像：クラブツーリズム）

運行区間は、那覇空港〜てだこ浦西のゆいレール全線（17.0キロ）。特別運行便で、途中停車駅はおもろまちだけだ。

下りの那覇空港〜おもろまちは、金の龍を探しながら沿線やお薦めの観光スポットをバーチャル散策。おもろまち〜てだこ浦西は、潜水艇に乗って沖縄の海やマングローブに生息する生物を探索する。

上りのてだこ浦西〜おもろまちは、現実と仮想世界が交錯する新感覚体験を提供。おもろまち〜那覇空港は、地元で活躍する俳優や芸人がニュース番組形式で沖縄の魅力を案内する。

今後の運行日は、2025年12月23〜26日で各日２往復。たびんちゅレールは定員24人で、特別料金が設定される。事前予約制、申し込みは特設サイトへ。

今回の取り組みは、観光庁の「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」の補助金を活用している。

記事：上里夏生