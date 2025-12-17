千葉FWデリキのレンタル期間が終了「私のキャリアの中で一生の宝物」
ジェフユナイテッド千葉は17日、アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル)から期限付き移籍していたFWデリキ(28)について、2025シーズン限りで移籍期間終了となることを発表した。
デリキは今季J2開幕戦で公式戦デビュー。しかし、負傷の影響もあってリーグ戦5試合の出場にとどまり、得点はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FWデリキ
(Derek Freitas Ribeiro)
■生年月日
1997年12月2日(28歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
グレカルU19(ブラジル)-フルミネンセU20(ブラジル)-アルスルRJ(ブラジル)-マドゥレイラEC(ブラジル)-メタリスト1925(ウクライナ)-シャペコエンセ(ブラジル)-グアラニ(ブラジル)-アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル)-千葉
■出場歴
J2リーグ:5試合
■コメント
『このクラブを離れることになりました。感謝の気持ちでいっぱいです。
まずは、クラブのフロント、監督・コーチングスタッフ、スタッフ、そしてチームメイトの皆さんに、最初の日から温かく迎えていただき、支えていただいたことに心から感謝します。
そしてサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。
皆さんの応援と温かい声援は、苦しい時期でも私の大きな力になりました。決して忘れることはありません。
怪我の影響で、ピッチ上で自分が思い描いていた形でチームに貢献できなかったことを、心から申し訳なく思っています。
それでも、このクラブのために全力を尽くし、このユニフォームに誇りを持って着て戦う気持ちは一度も変わりませんでした。
J1昇格、本当におめでとうございます。
この素晴らしい結果は、チーム全員の努力、団結力、そして献身の賜物だと思います。この歴史的な瞬間の一部になれたことを、心から誇りに思います。
クラブのこれからのさらなる成功を心より願っています。
この経験は、私のキャリアの中で一生の宝物です。本当にありがとうございました。』
