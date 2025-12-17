「ここ数年で1番」「強そう」「半年だけとかもったいない」広島が“5つ星”新ユニフォームを公開!
サンフレッチェ広島は17日、2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」で着用するユニフォームのデザインが決定したと発表した。
ユニフォームサプライヤーは引き続き株式会社ナイキジャパンが担当。フィールドプレーヤー1stモデルは紫をベースとし、首周りや袖には濃い色が用いられている。
広島は今季ルヴァンカップで3年ぶり2度目の優勝。エンブレムの上には、5つの主要タイトル獲得を表す5つの星が並んでいる。
なお、「明治安田J1百年構想リーグ」では、ホーム用のショーツ、ソックスおよびアウェイ用のユニフォーム、ショーツ、ソックスは2025シーズンと同じものを使う。
一次予約受付は来年1月上旬の予定。詳細が決定次第、告知するとしている。
クラブが公式X(旧ツイッター/@sanfrecce_SFC)や公式インスタグラム(@sanfrecce.official)で新ユニフォームを公開すると、「かっこよすぎる!!」「これは美しい」「強そう」「半年だけとかもったいないぐらいカッコいい」「ここ数年で1番好きかも」「5つの星が輝いている!」「美しい並びだ、、、まだまだ増やすぞ!!」などの声が上がった。
この投稿をInstagramで見る