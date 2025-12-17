元メジャーリーガーの上原浩治（50）が12月13日、自身のInstagramを更新し、入院して二次検診を受けたことを報告した。投稿では検査のための入院であることを説明。現役時代と比べて数値が良くなったものもあれば、やや悪化した項目もあったと明かした。

公開された写真には、病室のベッドに横たわる上原の姿が写されている。枕元にはナースコールの配線が並び、検査入院中であることが伝わる一枚だ。表情は落ち着いており、深刻さよりもメンテナンスという言葉がしっくりくる雰囲気となっている。投稿では「別にどこも気にはならないけど、50歳を超えたら年1ぐらいでやらないとなぁ」とつづり、健康管理の重要性を呼びかけている。

【画像】病室のベッドで検査入院中の様子を公開する上原（画像は上原浩治公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「こうじさん…ビックリしたよ！！ いきなり入院なんて… 検査と知って安心」「メンテナンスを兼ねてしっかりと養生してください。50代でメンテナンスしたかしないかが、還暦過ぎてから如実に数値でキますから」「ワールドシリーズ胴上げ投手、まさかの埼玉熊谷病院泊まり込み検診」「写真だけ見て、心臓止まりそうになりましたよ！！ メンテナンス大事ですね」といった驚きと安堵の声が寄せられている。