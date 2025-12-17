本日の【上場来高値更新】 八洲電機、ＥＲＩＨＤなど16銘柄 本日の【上場来高値更新】 八洲電機、ＥＲＩＨＤなど16銘柄



本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比128円高の4万9512円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は16社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、26年5月期業績予想及び配当予想を上方修正したＥＲＩホールディングス <6083> [東証Ｓ]、ＳＢＩ証券が目標株価4550円に引き上げた大栄環境 <9336> [東証Ｐ]など。そのほか、八洲電機 <3153> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品



<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属

<6083> ＥＲＩＨＤ 東Ｓ サービス業

<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業

<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器



<7678> あさくま 東Ｓ 小売業

<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業

<9028> ゼロ 東Ｓ 陸運業

<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業

<9791> ビケンテクノ 東Ｓ サービス業



<9799> 旭情報 東Ｓ 情報・通信業





株探ニュース

