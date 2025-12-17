　本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比128円高の4万9512円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は16社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年5月期業績予想及び配当予想を上方修正したＥＲＩホールディングス <6083> [東証Ｓ]、ＳＢＩ証券が目標株価4550円に引き上げた大栄環境 <9336> [東証Ｐ]など。そのほか、八洲電機 <3153> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品

<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6083> ＥＲＩＨＤ　　東Ｓ　サービス業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ　　東Ｇ　輸送用機器

<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<9028> ゼロ　　　　　東Ｓ　陸運業
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9791> ビケンテクノ　東Ｓ　サービス業

<9799> 旭情報　　　　東Ｓ　情報・通信業


株探ニュース