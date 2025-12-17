フジファブリックのギターボーカル・山内総一郎が、新曲「ソラネコ」を12月26日(金)に配信リリースすることが決定した。

新曲「ソラネコ」は山内総一郎が作詞作曲を手がけており、孤独の中で出会った小さな光を道標に、境界を越えていく力強さを幻想的な物語として描いた疾走感のあるバンドアンサンブルと流麗なストリングスが呼応するミディアムアップナンバー。

▲ジャケット

さらに、本楽曲のリリースを皮切りに、3ヶ月連続配信することも発表となった。フジファブリック活動休止後のソロ本格始動以降、コンスタントに新曲をリリースし続けている中で、どんな楽曲がリリースされていくのか、今後の展開にも注目したい。

さらに、本日放送されたFM802「UPBEAT!」にて、12月1日に心斎橋Music Club JANUSにて開催された＜Pre-Dawn Live In Osaka supported by UPBEAT!＞のライブから「人間だし」と「あやかし音頭」の2曲がオンエアされた。

ライブならではの臨場感や観客との一体感を感じられる音源となっており、楽曲の新たな魅力が浮かび上がっている。こちらは本日より1週間、radikoのタイムフリー機能で聴くことができる。

◼︎ライブ情報

＜山内総一郎ワンマンライブ2026『ぶらんにゅーでい』＞

日時：4月5日(日) 開場16:00 /開演 17:00

会場：東京・恵比寿ザ･ガーデンホール

チケット代

全自由：7,700円(税込み) 日時：4月24日(金) 開場18:00 /開演 19:00

会場：大阪・なんばHatch

チケット代

1F自由：7,700円(税込み)

2F指定席：8,800円(税込み) 『ファミリーマート先行』

受付期間：12/16(火)12:00〜12/22(月)23:59

受付URL：https://t.co/Vrhrh2ilSn ＜Wedeln’s Lodge会員限定ライブ 「HANASHIGAI」＞

日時：4月4日(土) 開場16:00 /開演 17:00

会場：東京・恵比寿ザ･ガーデンホール

チケット代

全席指定：7,700円(税込み)