WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦

ボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」が17日、東京・両国国技館で行われた。WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦では、WBA王者・高見亨介（帝拳）とWBO王者のレオ・サンティアゴ（プエルトリコ）が対戦。判定にもつれ込む死闘となったが、サンティアゴが2-1（117-111、115-113、112-116)で勝利。2団体王座統一を果たした。高見はデビュー11戦目で初黒星となった。

高見は序盤から左ボディーを繰り出し、6回終盤にもカウンターを顔面にヒットさせた。サンティアゴも足も使って距離を取りつつ、タイミングよくジャブを放つなど応戦。互いに譲らず迎えた10回、高見がボディーでじわじわとダメージを蓄積させ、勢いを削ぐような場面もあった。12ラウンドを戦い抜く死闘。両者ハグで称えあった。判定は割れたが、サンティアゴの勝利となった。

23歳の高見は22年7月にプロデビューした帝拳ジムのホープ。今年10月の前戦は10戦目にして世界初挑戦。元2階級制覇王者のエリック・ロサ（ドミニカ共和国）に挑み、王座を奪取した。試合は終始圧倒した内容。10回に右フックでダウンを奪い、レフェリーストップを呼び込んでいた。

対するサンティアゴは同3月の前戦、今回と同じ両国国技館のリングで、高見と同門の岩田翔吉（帝拳）に挑戦。結果は3-0で判定勝ちを収め、2度目の戴冠を果たした。高見はかねて、岩田から王座を奪ったサンティアゴとの対戦を希望。実現した一戦で2つ目のベルトを奪うことはできなかった。



（THE ANSWER編集部）