PompadollS、セルフタイトルとなる初のフルアルバム『PompadollS』本日リリース
PompadollSが、セルフタイトルとなる初のフルアルバム『PompadollS』を本日リリースした。
本作は、10〜20代を中心に認知を獲得するきっかけとなった「悪食」や「スポットライト・ジャンキー」をはじめとするバンドの黎明期を支えた楽曲に加え、バンドの成長と共に生み出された未発表の新曲が6曲収録されている。
◾️五十嵐五十（Vo, G）コメント
1st EP「P.S.」は自分たちのできることをとにかく詰め込んだ一枚でした。
2nd EP「Fantasism」はそこから一歩視野を広げ、楽曲を芸術に昇華させることに挑戦した一枚でした。
そしてこの度リリースする初のフルアルバム「PompadollS」は、それらの曲に加え、2枚のEPを経ることで、これからのPompadollSに必要な激情と客観性を自分たちなりに取捨選択し、調整し、精製されてできた新曲6曲を収録しています。
今までPompadollSが辿ってきた道のり、そしてこれから辿る道のりの第一歩を全て詰め込んだ一枚になっております。
バンドの名を冠するに相応しいアルバムとなりました。どうぞよろしく。
なおPompadollSは、2026年3月よりワンマンツアー＜SOUND OF ROCK＞の開催を控えている。チケットは現在発売中だ。
■1stフルアルバム『PompadollS』
2025年12月17日（水）リリース
配信：PompadollS.lnk.to/PompadollS
■＜PompadollS One Man Tour 「SOUND OF ROCK」＞
2026年3月29日（日） 名古屋・名古屋CLUB QUATTRO
OPEN/17:00 START/18:00
2026年4月11日（土）大阪・梅田CLUB QUATTRO
OPEN/17:00 START/18:00
2026年6月6日（土）東京・Zepp Shinjuku
OPEN/17:00 START/18:00
