榎原依那2nd写真集「I am Ina」

本作の撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの姿を季節感の異なる2か国で丁寧にとらえた。「世界最高のビーチ」と呼ばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかでかわいらしい王道グラビアは必見だ。

一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮している。初回出荷限定特典として、メイキングムービー付きのフォトカード（3種のうちランダムで1枚）も封入。詳細は写真集公式X（@1st_enoharaina）で随時発表される。

12月3日に発売された同写真集は、発売直後から各ネット書店の写真集ランキング上位を独占するなど、早速大好評。大反響御礼として、本人自ら「ロングヘアーでグラビアを撮影したい！」とアイデアを出し、異国の地で実現した奇跡の1枚が公開された。

このほかにも寝起きのすっぴんショットや、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインをあらわにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破したカットが満載の意欲作。デビュー当初からのファンから、本作で榎原依那を初めて知る人まで、全ての人の心をつかんで離さない1冊に仕上がっている。

28歳。T164

大阪府出身のタレント。2024年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。24年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。

昨年に1st写真集『Inaism』を発売し、重版を重ねてロングヒットに。公式YoutTube「榎原依那 Offcialyoutube」も随時更新中。

最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok（いずれも@ina_enohara）をチェック。

書誌情報

タイトル：I am Ina

著者：榎原依那

撮影：Takeo Dec.

発行：講談社

発売日：2025年12月3日（水）

定価：3300円（税込）

仕様：128ページ

