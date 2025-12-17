Myuk、新曲「雪唄 - yukiuta」本日リリース＆本人出演のMV公開。2ndアルバム『Celeste』発売決定も
Myukが、新曲「雪唄 - yukiuta」を本日配信リリースした。
本楽曲は、約2年ぶりの自作曲となる。2024年12月にデモ音源がMyuk公式SNSから発表され、瞬く間に各SNSで累計3,000万再生を獲得していた。日本童話「鶴の恩返し」からインスピレーションを得て、“別れ”を唄った本作は、古語を用いた歌詞表現や、Myukのルーツである民謡を思わせる節回しによって、日本情緒溢れる1曲に仕上がったという。またItai Naokiによって、アコースティックとデジタルを行き来するサウンドアレンジが施されている。
そして本日20時にはMVも公開された。「Snow」以来、約3年ぶりの本人出演作品となる。
あわせて、メジャーデビュー5周年の26年2月4日に2ndアルバム『Celeste』（読み：セレステ）の発売が決定した。「青空 / 空っぽ」の意味を持つラテン語をタイトルに、5年間の集大成をまとめた本作。本人によるタイトルコンセプトが特設サイトで公開されている。
◆ ◆ ◆
◾️Myuk 2ndアルバム『Celeste』コンセプトメッセージ
心に空っぽを感じることがあった。
「この手には何にも無い、何者にもなれない」
そんな無力さ。
この5年、歌を通して出逢えた色がそんな空っぽに意味を与えてくれた。
茜、群青、黄金色、漆黒、
四季折々の美しさ。
自分の空っぽを知れたから自分だけの空色を描ける。
それは0であり、無限であるということ。
空っぽも、きっとそう悪くはない。
悲しみも喜びも、音の中で頷き合えますように。
あなたと紡いできたMyukの５年間を詰め込みました。
虚っぽな空色 「Celeste」
あなたのそばにありますように。
◆ ◆ ◆
完全盤には、25年のワンマンライブ＜Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”＞の東京公演を収録。本日からCD＆サブスク予約がスタートしている。
さらに、2026年にはキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞を控えている。3月21日の愛知・名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日に大阪 なんばHatch、ラストは3月29日にZepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定だ。チケットは現在受付中。
◾️「雪唄 - yukiuta」
2025年12月17日（水）リリース
サブスク配信中：https://myuk.lnk.to/yukiuta
サブスクキャンペーン実施中：https://myuk.jp/947/
作詞：Myuk, 竹縄航太
作曲：Myuk
編曲：Naoki Itai
◾️2ndアルバム『Celeste』
2026年2月4日（水）CD＆デジタルリリース
サブスク予約リンク：https://myuk.lnk.to/EMibEA
CD予約リンク：https://myuk.lnk.to/Rkd5Ui
特設サイト：https://www.myuk-celeste.com/
収録曲などは後日発表
▼通常盤（CD only）
￥3,500（税込）
デジパック初回仕様
▼完全生産限定盤（CD+BD）
￥7,000（税込）
三方背デジパック仕様
BDにて 「Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”」
2025.6.7（Sat）@東京 Shibuya WWW X ライブ映像 を収録
◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞
▼愛知
2026年3月21日（土）DIAMOND HALL
OPEN 17:30｜START 18:00
全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041
https://www.jailhouse.jp/
▼大阪
2026年3月22日（日）なんばHatch
OPEN 17:00｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326
https://www.sogoosaka.com/
▼東京
2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 16:45｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077
https://www.red-hot.ne.jp/
▼チケット
ローソンチケット：https://l-tike.com/myuk/
e+：https://eplus.jp/myuk/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/myuk/
