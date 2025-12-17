Awesome City Club¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°10ºîÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹Âè9ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö100Ç¯¸å¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ø¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Awesome City Club¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë10ºîÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¤ÎÂè9ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö100Ç¯¸å¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ø¡×¤ò12·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÍ¥¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¤¥³¡¼¥é¥¹¤¬ÃÈ¤«¤¯ÌÄ¤ê¶Á¤¯³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼1¿Í1¿Í¤Ø¸þ¤±¤ÆÀº°ìÇÕ¤Î°¦¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÁ´¤Æatagi¤¬Ã´Åö¡£¸°È×¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ëµÜÀî½ã¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤È±éÁÕ¤ò¡¢¤Þ¤¿¥³¡¼¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÁ´ÊÆºÇÂçµé¤Î¥´¥¹¥Ú¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãMcDonald¡Çs Gospelfest 2025¡ä¥¯¥ï¥¤¥¢ÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿TiA¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤âTiAÎ¨¤¤¤ë¥´¥¹¥Ú¥ë¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö100Ç¯¸å¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ø¡×
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://acc.lnk.to/100yearsfromnow
◾️¡ãAwesome Talks Live House Tour 2025-26¡ä
¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§ÀÐÀî ¶âÂôAZ
»þ´Ö¡§³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§µÜ¾ë ÀçÂæMACANA
»þ´Ö¡§³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§Âçºå ÇßÅÄCLUB QUATTRO
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¾ì½ê¡§°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¢¡ÄÉ²Ã¸ø±é
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§Åìµþ EBISU LIQUID ROOM
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
U-22¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§°ìÈÌÈ¯Çä¡¡¢¨ÂæÏÑ¸ø±é¤ò½ü¤¯
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/acc/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/awesomecityclub/
