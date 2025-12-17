ヒトリエが、2026年5月よりライブハウスツアー＜HITORI-ESCAPE TOUR 2026＞、そしてシノダ（G, Vo）による弾き語り単独公演＜海に逢いに行く＞の開催を発表した。

オールタイムな選曲で届ける＜HITORI-ESCAPE TOUR 2026＞は、バンドとして初めて訪れる愛媛公演を皮切りに、全国13都市14公演を巡る。

一方、シノダ弾き語り単独公演＜海に逢いに行く＞は、2024年8月に行われた47都道府県弾き語りツアー＜シノ鉄＞以来、2度目となる沖縄公演を開催する。

先行予約は両公演ともに、12月18日12時より、ファンクラブ「HITORI-ATELIER」会員向けにスタート。さらに、オフィシャル最速先行も12月25日12時より開始となる。ファンクラブ「HITORI-ATELIER」は今からの入会でもツアー申込が可能となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

また、本日配信リリースした新曲「みにくいかたち」は、12月27・28日の2日間にわたり開催される大規模謎解き・脱出ゲームイベント『さいたまスーパーアリーナからの脱出』のタイアップソングにも抜擢。なお、本日21時より「みにくいかたち」のMVが公開される。

◾️＜HITORI-ESCAPE TOUR 2026＞ 2026年

5月30日（土）愛媛 松山サロンキティ OPEN 16:30 / START 17:00

6月6日（土）島根 出雲APOLLO OPEN 16:30 / START 17:00

6月7日（日）広島 SIX ONE Live STAR OPEN 15:30 / START 16:00

6月13日（土）北海道 札幌ベッシーホール OPEN 16:30 / START 17:00

6月21日（日）宮城 仙台MACANA OPEN 15:30 / START 16:00

6月27日（土）京都 ライブハウス磔磔 OPEN 16:30 / START 17:00

6月28日（日）愛知 名古屋CLUB QUATTRO OPEN 15:30 / START 16:00

7月1日（水）東京 LIQUIDROOM OPEN 18:00 / START 19:00

7月2日（木）東京 LIQUIDROOM OPEN 18:00 / START 19:00

7月5日（日）石川 金沢AZ OPEN 15:30 / START 16:00

7月11日（土）鹿児島 SR HALL OPEN 16:30 / START 17:00

7月12日（日）福岡 DRUM Be-1 OPEN 15:30 / START 16:00

7月19日（日）大阪 梅田CLUB QUATTRO OPEN 15:15 / START 16:00

9月6日（日）沖縄 Output OPEN 15:30 / START 16:00

チケット：スタンディング￥5,500（税込） ▼FC先行

2025年12月18日（木）12:00〜12月24日（水）23:59迄

※お1人様2枚まで抽選にて受付

ヒトリエ オフィシャルサイト：http://www.hitorie.jp ▼オフィシャル最速先行

2025年12月25日（木）12:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59迄

※お1人様4枚まで抽選にて受付

専用URL：https://eplus.jp/hitorie/

◾️シノダ弾き語り単独公演＜海に逢いに行く＞ 2026年9月5日（土）沖縄 Output OPEN 16:30 / START 17:00

チケット：自由席 ￥5,500（税込） ▼FC先行

2025年12月18日（木）12:00〜12月24日（水）23:59迄

※お1人様2枚まで抽選にて受付

ヒトリエ オフィシャルサイト：http://www.hitorie.jp ▼オフィシャル最速先行

2025年12月25日（木）12:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59迄

※お1人様4枚まで抽選にて受付

専用URL：https://eplus.jp/hitorie/

◾️デジタルシングル「みにくいかたち」 2025年12月17日（水）発売

配信：https://hitorie.lnk.to/MinikuiKatachi ◆「みにくいかたち」タイアップ イベント情報

＜TAMAARI SUPER QUEST THE FINAL『さいたまスーパーアリーナからの脱出』＞

2025年12月27日（土）・28日（日）

会場：さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ

https://tamaarisuperquest.com/the_final/

◾️＜HITORI-ATELIER TOUR 2026 “Neural-Renewal”＞ 2026年1月24日（土）東京 下北沢シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00

2026年1月25日（日）東京 下北沢シャングリラ OPEN 15:30 / START 16:00

2026年2月7日（土）愛知 新栄シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00

2026年2月8日（日）大阪 Music Club JANUS OPEN 15:15 / START 16:00

チケット：スタンディング￥5,000（税込） ▼FC先着先行

2025年12月21日（日）12:00〜各公演日前日23:59まで

※お1人様1枚まで

ヒトリエ オフィシャルサイト：http://www.hitorie.jp

◾️＜シノダ弾き語り単独公演”Free Dial”＞ 2026年1月20日（火）東京 SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

OPEN 18:30 / START 19:00

チケット：全席指定￥5,000（税込） ▼オフィシャル最速先行

〜12月22日（月）23:59迄

※お1人様4枚まで、抽選にて受付

専用URL：https://eplus.jp/shinoda/

◾️初のホールワンマンライブ＜HITORI-ESCAPE IN THE CUBE＞ 2026年2月23日（月・祝）東京 LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 16:45 / START 17:30

チケット：全席指定￥5,800（税込）※ソールドアウト

◾️その他ライブ情報 ●＜初音ミクシンフォニー2025＞

12月27日（土） 兵庫 神戸国際会館こくさいホール

OPEN 17:00 / START 18:00 ●＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

12月27日（土）〜31日（水）千葉 幕張メッセ国際展示場1~11ホール・イベントホール

※ヒトリエの出演は12月30日（火）COSMO STAGE 18:00〜の出演です。

https://jfes.go.link/gdigi ●＜三月春のパン(タシア)祭り 2026 -フレンズの春-＞

2026年3月28日（土）東京 Spotify O-EAST

OPEN 16:30 / START 17:30

https://eplus.jp/sf/detail/2309930001-P0030020?P6=001&P1=0402&P59=1 ●＜OOPARTS 2026＞

2026年4月11日（土）・12日（日）岐阜市文化センター

OPEN 10:30 / START 12:00

※ヒトリエの出演日・タイムテーブルは後日発表 ●＜SYNCHRONICITY’26＞

2026年4月11日（土）・12日（日）

※ヒトリエの出演日・会場・タイムテーブルは後日発表

https://synchronicity.tv/festival/