ヒトリエ、全国ライブハウスツアー＜HITORI-ESCAPE TOUR 2026＞開催決定。沖縄にてシノダ弾き語りライブ開催も
ヒトリエが、2026年5月よりライブハウスツアー＜HITORI-ESCAPE TOUR 2026＞、そしてシノダ（G, Vo）による弾き語り単独公演＜海に逢いに行く＞の開催を発表した。
オールタイムな選曲で届ける＜HITORI-ESCAPE TOUR 2026＞は、バンドとして初めて訪れる愛媛公演を皮切りに、全国13都市14公演を巡る。
一方、シノダ弾き語り単独公演＜海に逢いに行く＞は、2024年8月に行われた47都道府県弾き語りツアー＜シノ鉄＞以来、2度目となる沖縄公演を開催する。
先行予約は両公演ともに、12月18日12時より、ファンクラブ「HITORI-ATELIER」会員向けにスタート。さらに、オフィシャル最速先行も12月25日12時より開始となる。ファンクラブ「HITORI-ATELIER」は今からの入会でもツアー申込が可能となっているので、ぜひチェックしていただきたい。
また、本日配信リリースした新曲「みにくいかたち」は、12月27・28日の2日間にわたり開催される大規模謎解き・脱出ゲームイベント『さいたまスーパーアリーナからの脱出』のタイアップソングにも抜擢。なお、本日21時より「みにくいかたち」のMVが公開される。
◾️＜HITORI-ESCAPE TOUR 2026＞
2026年
5月30日（土）愛媛 松山サロンキティ OPEN 16:30 / START 17:00
6月6日（土）島根 出雲APOLLO OPEN 16:30 / START 17:00
6月7日（日）広島 SIX ONE Live STAR OPEN 15:30 / START 16:00
6月13日（土）北海道 札幌ベッシーホール OPEN 16:30 / START 17:00
6月21日（日）宮城 仙台MACANA OPEN 15:30 / START 16:00
6月27日（土）京都 ライブハウス磔磔 OPEN 16:30 / START 17:00
6月28日（日）愛知 名古屋CLUB QUATTRO OPEN 15:30 / START 16:00
7月1日（水）東京 LIQUIDROOM OPEN 18:00 / START 19:00
7月2日（木）東京 LIQUIDROOM OPEN 18:00 / START 19:00
7月5日（日）石川 金沢AZ OPEN 15:30 / START 16:00
7月11日（土）鹿児島 SR HALL OPEN 16:30 / START 17:00
7月12日（日）福岡 DRUM Be-1 OPEN 15:30 / START 16:00
7月19日（日）大阪 梅田CLUB QUATTRO OPEN 15:15 / START 16:00
9月6日（日）沖縄 Output OPEN 15:30 / START 16:00
チケット：スタンディング￥5,500（税込）
▼FC先行
2025年12月18日（木）12:00〜12月24日（水）23:59迄
※お1人様2枚まで抽選にて受付
ヒトリエ オフィシャルサイト：http://www.hitorie.jp
▼オフィシャル最速先行
2025年12月25日（木）12:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59迄
※お1人様4枚まで抽選にて受付
専用URL：https://eplus.jp/hitorie/
◾️シノダ弾き語り単独公演＜海に逢いに行く＞
2026年9月5日（土）沖縄 Output OPEN 16:30 / START 17:00
チケット：自由席 ￥5,500（税込）
▼FC先行
2025年12月18日（木）12:00〜12月24日（水）23:59迄
※お1人様2枚まで抽選にて受付
ヒトリエ オフィシャルサイト：http://www.hitorie.jp
▼オフィシャル最速先行
2025年12月25日（木）12:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59迄
※お1人様4枚まで抽選にて受付
専用URL：https://eplus.jp/hitorie/
◾️デジタルシングル「みにくいかたち」
2025年12月17日（水）発売
配信：https://hitorie.lnk.to/MinikuiKatachi
◆「みにくいかたち」タイアップ イベント情報
＜TAMAARI SUPER QUEST THE FINAL『さいたまスーパーアリーナからの脱出』＞
2025年12月27日（土）・28日（日）
会場：さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ
https://tamaarisuperquest.com/the_final/
◾️＜HITORI-ATELIER TOUR 2026 “Neural-Renewal”＞
2026年1月24日（土）東京 下北沢シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00
2026年1月25日（日）東京 下北沢シャングリラ OPEN 15:30 / START 16:00
2026年2月7日（土）愛知 新栄シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00
2026年2月8日（日）大阪 Music Club JANUS OPEN 15:15 / START 16:00
チケット：スタンディング￥5,000（税込）
▼FC先着先行
2025年12月21日（日）12:00〜各公演日前日23:59まで
※お1人様1枚まで
ヒトリエ オフィシャルサイト：http://www.hitorie.jp
◾️＜シノダ弾き語り単独公演”Free Dial”＞
2026年1月20日（火）東京 SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
OPEN 18:30 / START 19:00
チケット：全席指定￥5,000（税込）
▼オフィシャル最速先行
〜12月22日（月）23:59迄
※お1人様4枚まで、抽選にて受付
専用URL：https://eplus.jp/shinoda/
◾️初のホールワンマンライブ＜HITORI-ESCAPE IN THE CUBE＞
2026年2月23日（月・祝）東京 LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 16:45 / START 17:30
チケット：全席指定￥5,800（税込）※ソールドアウト
◾️その他ライブ情報
●＜初音ミクシンフォニー2025＞
12月27日（土） 兵庫 神戸国際会館こくさいホール
OPEN 17:00 / START 18:00
●＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞
12月27日（土）〜31日（水）千葉 幕張メッセ国際展示場1~11ホール・イベントホール
※ヒトリエの出演は12月30日（火）COSMO STAGE 18:00〜の出演です。
https://jfes.go.link/gdigi
●＜三月春のパン(タシア)祭り 2026 -フレンズの春-＞
2026年3月28日（土）東京 Spotify O-EAST
OPEN 16:30 / START 17:30
https://eplus.jp/sf/detail/2309930001-P0030020?P6=001&P1=0402&P59=1
●＜OOPARTS 2026＞
2026年4月11日（土）・12日（日）岐阜市文化センター
OPEN 10:30 / START 12:00
※ヒトリエの出演日・タイムテーブルは後日発表
●＜SYNCHRONICITY’26＞
2026年4月11日（土）・12日（日）
※ヒトリエの出演日・会場・タイムテーブルは後日発表
https://synchronicity.tv/festival/
