「ピチッとした服苦手」な人へ！【しまむら】存在感バツグン♡「淡色カーデ」

タイトなシルエットの洋服は苦手……という大人女性におすすめの、ゆるっと着られるオーバーサイズカーディガンを今回はご紹介。おしゃれさんが推す【しまむら】の淡色カーディガンは、1枚でコーデの主役になりそうな存在感のある素材が特徴。地味見えしがちな冬コーデをパッと華やかに見せてくれるかも。

華やかなボリューム感のある淡色カーディガン

【しまむら】「EC*YUMBIGループCD」\4,070（税込）

たっぷりとボリュームのあるシルエットかつ、一癖あるループ編みが華やかで存在感を放つカーディガン。上品な淡色なので大人コーデにぴったり。身幅に余裕があるため重ね着しやすく、幅広い着こなしが楽しめそう。ナロースカートやストレートパンツなど、細身のボトムスでメリハリをつけると好バランスに仕上がります。

体型カバーも狙えるフリンジのカーディガン

【しまむら】「フリンジニットカーディガン」\2,420（税込）

ふわふわのフリンジがアクセントになったカーディガン。上品な淡色で、カジュアルにもきれいめにも合わせやすそう。ざっくりとしたシルエットで腰まわりまで覆ってくれて、さり気なく体型カバーが期待できるかも。ショート丈のパンツで大人可愛く仕上げたり、ルーズなワイドジーンズでこなれ感たっぷりに着こなすのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様、@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M