¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢§£×£Â£Á¡¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£´£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂÅý°ìÀï£±£²²óÀï¡¡¡»£×£Â£Ï²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡ÊÈ½Äê¡Ë£×£Â£Á²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡ü¡Ê£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡Ê£²£³¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬²¦ºÂÅý°ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡££×£Â£ÏÀ¤³¦Æ±µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê£³£³¡Ë¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡á¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±¡¼£²¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸£³¿Í¤ÎºÎÅÀ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢£±£±£µ¡¼£±£±£³ ¡¢£±£±£²¡¼£±£±£¶¡¢£±£±£·-£±£±£±¤Ç¡¢£²¿Í¤¬¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¥×¥í£±£±ÀïÌÜ¤Ç»Ï¤á¤Æ¹õÀ±¤ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¸«¤Ï¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡£··î¤Î£×£Â£Á²¦ºÂ³ÍÆÀ¤«¤é£µ¤«·î¡£¼«¤é´õË¾¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿£²¤Ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ï£³·î¤Ë¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¡¦´äÅÄæÆµÈ¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤Æ²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥¸¥à¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀèÇÚ¤ÎÅ¨Æ¤¤Á¤òÀÀ¤¤¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢´ê¤¤¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡Ö£±£°¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤â°µÅÝÅª¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£Ã´Åö¤¹¤ëÅÄÃæÁ¡Âç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¹â¸«¤Î¶¯¤µ¤Ï¡ÖÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ¬¤ÎÎÉ¤µ¤È¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Ö»þ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¡¼¥È¤ÎÉôÊ¬¤ÏÆ®Áè¿´¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤âÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÈæ¤Ù¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤¬½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀï¡£¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤ÎÌóÁ¤ËµÚ¤Ö¸·¤·¤¤¸ºÎÌ¤â¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤È·è¤á¤ÆÄ©¤ó¤À°ìÀï¡£¶ì¤¤¹õÀ±¤òÎÉÌô¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤ÎºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¡£