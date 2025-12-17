メリクレットが、北海道・札幌の冬の風物詩として親しまれる＜2025さっぽろホワイトイルミネーション＞のコラボレーション楽曲として書き下ろしたクリスマスソング「イヴと凍花の国」を本日配信リリースした。

「イヴと凍花の国」は、本イベントの為に書き下ろしたメリクレット初のクリスマスソング。生のストリングスや遊び心満載の効果音を取り入れるなど、メリクレットの新たな魅力を詰め込んだ楽曲になっているという。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️作詞作曲 レニア（G）コメント

札幌大通りのホワイトイルミネーション会場で実際に感じた、真っ白な寒い北海道の冬を灯す暖かな光の再現を目指した楽曲です。この御伽噺が、輝く街を歩む人々の情動を彩るパズルのピースになれることを祈っています。

◆ ◆ ◆

さらに、2026年2月4日に1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』をリリースすることも解禁となった。

今作はメリクレット初のデジタル&フィジカルでのリリースとなる作品。2025年にリリースした「メリーバッドエンド」「透水」等や最新楽曲「イヴと凍花の国」に加え、新録4曲を含む全8曲を収録したミニアルバムとなっている。“全ての絶望の先で夢を見続ける”というストーリーが隠されており、音楽で救われたいと夢見て活動を続けてきた彼らがたどり着きたい境地を、おとぎ話として昇華した作品になるとのことだ。本日から全国のCDショップで購入予約も開始するので、ぜひチェックしていただきたい。

なおメリクレットは、2026年に東京・福岡・名古屋・大阪・北海道をまわる初の対バンツアーの開催を控えている。

■17thデジタルシングル「イヴと凍花の国」 2025年12月17日（水）リリース

配信：https://melikret.lnk.to/EveandtheLandofFrozenFlower

■＜メリクレット対バンツアー2026『夢五夜、雪のほとり』＞ 2026年2月11日（水・祝）開場17:30/開演18:00 [東京]代官山UNIT

2026年2月15日（日）開場17:30/開演18:00 [福岡]福岡Op’s

2026年2月28日（土）開場17:30/開演18:00 [愛知]名古屋ell.FITS ALL

2026年3月1日（日）開場17:30/開演18:00 [大阪]LIVE SQUARE 2nd LINE

2026年3月7日（土）開場17:30/開演18:00 [北海道]札幌cube garden ◆チケット

スタンディング 3,800円（税込）

一般発売：〜2026年2月1日（日）22:00

申し込み：https://melikret.lnk.to/tour2026