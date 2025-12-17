旬のトラッドを気軽にプラスするなら、【ブリティッシュチェック柄の小物】

2025年、ファッション界のブームとなったのがトラッド。特に英国トラッドに熱い視線が注がれました。普段トラッドなファッションをしないから、自分には関係ないと思わないで。カジュアル派にも取り入れやすい、ブリティッシュチェック柄の小物を人気ショップからチョイスしました。

【シップス】が【ア ヴァケーション】の人気モデルにハウスタータンを載せて別注

「50th ANNIV BREAD M」\60,500【ア ヴァケーション × シップス】

【シップス】50周年を記念し、【ア ヴァケーション】の人気モデル「BREAD M」に【シップス】のハウスタータンを纏わせた別注バッグ。気品漂うタータンチェック柄が日常の装いに上質なアクセントを添え、あらゆるシーンに寄り添います。

【デミルクス ビームス】グレンチェック柄がストールにトラッドな表情を加えて

「グレンチェック アルパカ リバーシブル ストール」\19,800

軽やかで、柔らかな肌触りのアルパカ素材を用い、優しく柔和なベージュの無地と、トラディショナルなグレンチェック柄を組み合わせた、リバーシブルのストール。グレンチェックとベージュのコントラストが知的なムードを演出し、巻き方によって様々な表情をもたらします。首元にボリュームを出して巻く、広げてショールのように羽織るなど、汎用性の高いサイズ感。

【パリゴ】マフラー風、ライトアウター、ブランケットetc……。マルチに使えるストール

「大判タータンチェックストール(カシミヤ) 190×70」\93,500【ジョンストンズ】

上質なカシミヤを使った、大判サイズのタータンチェックストール。ぐるりと首元に巻けば秋冬らしいボリューム感が生まれ、肌寒い時はライトアウター感覚の羽織もの、デスクワークや自宅ではブランケットのような使い方も。

【かぐれ】毛玉のできにくいウールを使ったタータンチェック柄ストール

「Lambswool Stole」各\15,950【ツイードミル】

イギリスの老舗ラグメーカー【ツイードミル】のストールは、毛玉のできにくい新毛のウールのみを使用した柔らかで軽やかな手触り。保温性・防寒性に優れ、ブランケットや羽織りとしても役立ちます。

【レイ ビームス】さりげなくトラッドなムードを添えるチェック柄グローブ

「MOON ジャージー グローブ 25AW」各\9,350

グローブはクラシックなチェック柄と落ち着いた配色が、冬の装いに上品なアクセントをプラス。指先のさりげない刺しゅうもポイントです。フィット感のがあり、リブニットが手首上までしっかりと覆うので防寒性もバッチリ。

【ビームス ボーイ】チェック柄リボンのヘアゴムならカジュアルにもフェミニンにも

「チェック リボン ヘアゴム」\2,200

冬らしいチェック生地で仕上げたヘアゴム。ふっくらとした立体的なリボンが、フェミニンで可愛らしいアクセントをプラスします。

ブリティッシュチェック柄の小物を取り入れて、さりげなく旬をカバーしたスタイリングを楽しんでは。

※価格はすべて税込みです