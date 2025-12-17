after20時、アルバム『Twinkle』本日リリース「日常のなかのキラキラを詰め込んだ1枚」
after20時が、アルバム『Twinkle』を本日リリースした。
エバーグリーンなロックナンバー「ゆらゆらゆ」、波打つ感情をシンプルながらエモーショナルに組み立てた「人」、悲しみを吹き飛ばしたくて「連れてって！」と軽快にシャッフル、切なく懐かしく未来を感じさせる「海へ」。ちっぽけでも何より大切な日々を深い愛情で煌めくロックナンバーに仕上げた全6曲が収録されているとのこと。
◆ ◆ ◆
◾️セルフライナー
『Twinkle』
家族、仲間、恋の相手。誰もが人生の中で通る『大切な人と自分』の接点について、ギターボーカル玉手初美がじっくりと描いた曲たちをバンドで仕上げました。共感できる点がきっと見つかる、日常のなかのキラキラを詰め込んだ1枚です
◆ ◆ ◆
■アルバム『Twinkle』
2025年12月17日（水）
配信リンク：https://big-up.style/3tuGpCEEwE
▼収録内容
1.ゆらゆらゆ
2.いわないことば
3.ワン・ツー・スリー
4.人
5.連れてって！
6.海へ
■ライブ出演情報
2025年
12月28日 六本木School
＜SCHOOL presents ROPPONGI VOOM - Archive 2025＞
https://x.com/after20ji_band/status/1998583353214476661?s=46&t=ALL6hqxIGOACNJZdt59Pjw
12月30日 下北沢251
＜251 ALL STARS 2025＞
https://x.com/after20ji_band/status/1998585978215411789?s=46&t=ALL6hqxIGOACNJZdt59Pjw
2026年
1月10日 渋谷3会場サーキット
＜百獣の日＞
http://7th-floor.net/event/%E7%99%BE%E7%8D%A3%E3%81%AE%E6%97%A5/
1月18日 下北沢club251
＜shout to the top＞
https://eplus.jp/sf/detail/4438550001
3月6日 下北沢440
＜after20時ダヨ!全員集合＞
自主企画ライブ予定（詳細後日）
関連リンク
◆after20時 オフィシャルX