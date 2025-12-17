after20時が、アルバム『Twinkle』を本日リリースした。

エバーグリーンなロックナンバー「ゆらゆらゆ」、波打つ感情をシンプルながらエモーショナルに組み立てた「人」、悲しみを吹き飛ばしたくて「連れてって！」と軽快にシャッフル、切なく懐かしく未来を感じさせる「海へ」。ちっぽけでも何より大切な日々を深い愛情で煌めくロックナンバーに仕上げた全6曲が収録されているとのこと。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️セルフライナー

『Twinkle』

家族、仲間、恋の相手。誰もが人生の中で通る『大切な人と自分』の接点について、ギターボーカル玉手初美がじっくりと描いた曲たちをバンドで仕上げました。共感できる点がきっと見つかる、日常のなかのキラキラを詰め込んだ1枚です

◆ ◆ ◆

■ライブ出演情報 2025年

12月28日 六本木School

＜SCHOOL presents ROPPONGI VOOM - Archive 2025＞

https://x.com/after20ji_band/status/1998583353214476661?s=46&t=ALL6hqxIGOACNJZdt59Pjw 12月30日 下北沢251

＜251 ALL STARS 2025＞

https://x.com/after20ji_band/status/1998585978215411789?s=46&t=ALL6hqxIGOACNJZdt59Pjw 2026年

1月10日 渋谷3会場サーキット

＜百獣の日＞

http://7th-floor.net/event/%E7%99%BE%E7%8D%A3%E3%81%AE%E6%97%A5/ 1月18日 下北沢club251

＜shout to the top＞

https://eplus.jp/sf/detail/4438550001 3月6日 下北沢440

＜after20時ダヨ!全員集合＞

自主企画ライブ予定（詳細後日）