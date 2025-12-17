11月、大型トラックが横転する交通死亡事故があった諏訪郡下諏訪町の国道142号。現場となった下り坂のカーブでは、去年も同じような交通死亡事故が起きています。痛ましい事故が相次ぐ原因とは…。



「死亡事故発生してますので排気ブレーキとエンジンブレーキ使っておりてください」



17日、下諏訪町の国道142号では、警察や諏訪交通安全協会などおよそ10人が大型トラックのドライバーにチラシなどを配り、事故防止を呼び掛けました。





この付近では11月29日、35歳の男性が運転する大型トラックが道路から外れて横転し、建物に衝突する交通死亡事故が発生。去年6月にも、同じ場所で大型トレーラーが道路脇に突っ込む事故があり、運転手が死亡しています。諏訪警察署 豊森裕之交通課長「車の速度を落としてもらうのが一番重要と思っている」現場は、小県郡長和町と下諏訪町を結ぶ峠道で、多くのカーブがあります。現場のカーブに差し掛かる前には、注意を知らせる看板がいくつも立っていて、実際に走ってみても急カーブであることが分かります。リポート「事故現場は下り坂が続いている。通る車はスピードが出ていて、多くの車はカーブの直前でブレーキをかけています」なぜ、事故が起きやすいのか、専門家は…。交通事故調査解析事務所 熊谷宗徳代表「特に長い下り坂だとまずはスピードが出やすいので。ずっとブレーキをかけてしまっていて、フットブレーキですね。要はブレーキが焼き付くってよく言うんですけど、特に大型貨物車のタイヤはドラム式のブレーキで焼き付きを起こしやすいタイプなので、“フェード現象”という焼き付きを起こしてしまってブレーキがしまいには効かなくなってしまう」カーブの直前は、直線道路になっているため、スピードが出やすくなっていると指摘します。スピードを抑えて走行するために必要なこととは…。交通事故調査解析事務所 熊谷宗徳代表「特に長い下り坂の手前でシフトダウンをする。十分に減速をして例えば4速で走っていたら3速か2速に落としてギアをシフトダウンをして走行していただくということが一番大事ですね」