¡ÖÃæ¹ñÎ°µåÊ¸¸¥»ËÎÁ½¸À®¡×Á´7´¬¡¡ÃæÎ°¸òÎ®¤Î¶ÛÌ©¤µ¼¨¤¹
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î17Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÈÎ°µå¤Î¸òÎ®»Ë¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¼¨¤¹»ËÎÁ½¸¡ÖÃæ¹ñÎ°µåÊ¸¸¥»ËÎÁ½¸À®¡×¡ÊÁ´7´¬¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¹ñ²È½ÐÈÇ´ð¶â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¡¢Ç«ÇÈ½ÐÈÇ¼Ò¤ÈÉüÃ¶Âç³Ø½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¶¦Æ±´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ë¸½Â¸¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë´©¹ï¡¢À°Íý¡¢½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ°µå²¦¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸¸¥150¼ïÍ¾¤ê¡¢280Ëü»ú¶á¤¯¤ò¼ýÏ¿¡£Î°µå¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¸òÎ®»Ë¤Î¸¦µæ¤Ë¡¢Éý¹¤¤»ëÅÀ¤ÈËÉÙ¤Ê°ì¼¡»ñÎÁ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉüÃ¶Âç³Ø½ÐÈÇ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹·óÁíÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿²ìÀ»¿ë¡Ê¤¬¡¦¤»¤¤¤¹¤¤¡Ë»á¤ÏÂà¿¦¸å¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀºÎÏ¤ò¡ÖÃæ¹ñÎ°µåÊ¸¸¥»ËÎÁ½¸À®¡×¤ÎÊÔ½¸ºî¶È¤ËÃí¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÎ°µå¤Î¸øÅª¡¦Ì±´Ö¸òÎ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ç¡Âå°Ê¹ß1400Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËÉÙ¤ÊÊ¸¸¥¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÈÎ°µå¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ÎÎò»Ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ï´¶Ã²¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤äÊ¸²½¡¢·ÐºÑ¤ÏÎò»Ë¾å¡¢Î°µå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡»ËÎÁ½¸¤Ï¼ç¤Ë»Í¤Ä¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¤Ê¤ë¡£¡ÎòÂåÄ«Äî¤ÎÎ°µå»ÈÀá¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¡Ê»ÈÀáÇÉ¸¯µÏ¿¡¦Î°µå´ØÏ¢ÃÏ»Ë»ï16¼ï¡¢»íÊ¸½¸6¼ïÎà¡Ë¢ÎòÂåÄ«Äî¤ÎÎ°µå¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç½ñ¡Ê·ÐÉô1¼ï¡¢»ËÉôÀµ»ËÎà5¼ï¡¢ÊÌ»ËÎà2¼ï¡¢»¨»ËÎà2¼ï¡¢ÁÕµÄÎà1¼ï¡¢ÃÏÍýÎà21¼ï¡¢¿¦´±Îà1¼ï¡¢À¯½ñÎà6¼ï¡¢»ÒÉô2¼ï¡Ë£¡ÖÌÀ¼ÂÏ¿¡×¡ÖÀ¶¼ÂÏ¿¡×¡ÖäÖ辦°ÐÌ³»ÏËö¡Ê¤Á¤å¤¦¤Ù¤ó¤¤¤à¤·¤Þ¤Ä¡Ë¡×Ãæ¤Î´ØÏ¢»ËÎÁ¤»Ë½ñ¡¢ÀìÌç½ñ¡¢»íÊ¸½¸¡¢É®µ¡¢¸øÊ¸½ñ¤Ê¤É¤Ë»¶¸«¤µ¤ì¤ëÎ°µå´ØÏ¢¤ÎµºÜ¡¦ÏÀ½Ò¡ÊÅâÂå3¼ï¡¢ÌÀÂå44¼ï¡¢À¶Âå46¼ï¡Ë¡£
¡¡ÌÀÄ«¤ÏÎ°µå¤¬¹¿Éð5¡Ê1372¡ËÇ¯¤ËÄ«¹×¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÎ°µå¤Ë»ÈÀá¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¸åÂ³¤ÎÀ¶Ä«¤âÇÉ¸¯¤òÂ³¤±¤¿¡£»ËÎÁ½¸Âè1Éô¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿»È¿Ã¤È¤½¤ÎËëÎ½¤¬ºîÀ®¤·¤¿µÏ¿¤ä¡¢Î°µå¤Ë´Ø¤¹¤ë»ï½ñ¡¢»¨µ¡¢»íÊ¸¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ì»á¤Ï¤³¤Î»ËÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºî¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤ËÉë¤¤¤Æ¼«¤é¸«Ê¹¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¿Í¤¬Î°µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤µ¤·¤¿ºÇ¤â¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯Á´ÌÌÅª¤ÊÊ¸¸¥¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Î»ÈÀáµÏ¿¤ä»Ë»ï¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î¸òÎ®¤Ë¤ª¤±¤ë¿Ê¹×¤äºýÉõ¡¢Ê¸²½¸òÎ®¡¢¹ÒÏ©¤Ê¤É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Î°µå¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤ä´±À©¡¢Ì±Â¯¡¢¼«Á³¡¢ã¬ÉÀ¡Ê¤·¤Ó¤ç¤¦¡Ë¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¡¦Î°µåÎ¾¹ñ¤Î¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë°ì¼¡Åª¤Ê¸«Ê¹»ñÎÁ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±ó¤¤³¤¤Ç³Ö¤Æ¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤ÈÎ°µå¤Î¸òÎ®»Ë¤Ï¡¢Â¤Á¥¤ä¹Ò³¤µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¤Û¤Üµ°¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎòÂå¤Î»ÈÀáµÏ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢Â¤Á¥ºàÎÁ¤äÁ¥¤Îµ¬ÌÏ¡¦¹½Â¤¡¢¹ÒÏ©¡¢Íå¿ËÈ×¤äº½»þ·×¤Ê¤É¹Ò³¤¤ËÍÑ¤¤¤¿·×´ï¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹Ò³¤»Ë¡¦Â¤Á¥»Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£»ÈÀá¤¬·ÐÍ³¤·¤¿¹ÒÏ©¤ÎµºÜ¡¢ÄàµûÅç¤Ê¤É¤ÎÅçÖÙ¡Ê¤È¤¦¤·¤ç¡Ë¤äÃæ¹ñ¤È³°¹ñ¤Î³¤°è¤Î¶³¦Àþ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÎÎ³¤¤ò²èÄê¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¾Úµò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥·ú¾¾¡Ë