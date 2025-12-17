◇WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦 WBA王者・高見亨介(帝拳)＜12回戦＞WBO王者 レネ・サンティアゴ(プエルトリコ)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳）がWBO同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に12回判定1―2で敗れ、初防衛に失敗して王座から陥落。プロ11戦目で初黒星を喫し、名門・帝拳ジム初の王座統一を逃した。

ビッグマウスを連発した23歳の挑戦は無念の結果に終わった。今年3月に同門の岩田翔吉が奪われたベルトを取り返すことはできなかった。

うまく足を使って自分のリズムでボディー連打、右ストレートを決めてくるサンティアゴに対し、高見は距離を詰めきれず主導権を握れない。“KO宣言”した4回は過ぎたが、徐々に手数を増やしてカウンターを当て勝機を狙う高見。5回にはカウンターの右ストレートを決めた。

10回にはボディーを的確に決めてサンティアゴにダメージを与え、11回終盤は激しい打ち合いに。高見は未知のラウンドに入っても集中力とスタミナを切らすことなく攻め続けたが、僅差の判定で無念のプロ初黒星。判定結果を聞くとぼう然と立ち尽くしたが、声援を送り続けた観客にアピールしながらリングを降りた。

公開練習時から“4回KO”を宣言するなど、所属ジムの本田明彦会長が「ジムで一番生意気」と話す強心臓ぶりを遺憾なく発揮してきた。世界初挑戦時のロサ戦前から同キャラが定着し、「せっかく会長がつけてくれたので」と練習時に使用グローブには“生意気”と刻んで決戦に臨んだ。

約10キロの減量も強いられるが、「たかひろ」と呼び捨てにする同ジムでトレーナーを務める粟生隆寛トレーナーの夫人特製の豚汁でストレスなく体重調整。幼少期から親交がある格闘家・平本蓮からは新たな減量法を伝授されるなど、精神的な余裕も生まれたはずだったが、11戦目で壁にぶち当たった。

これまでジムの先輩の西岡利晃、村田諒太がかなわなかった王座統一。帝拳ジム“三度目の正直”を果たすことはできなかったが、今後も名門ジムを背負って立つ存在になることは間違いない。世界3階級制覇を掲げる逸材は、この敗戦を糧に再び立ち上がってみせる。