◇WBA・WBO世界ライトフライ級王座統一戦 WBA王者・高見亨介（帝拳）―WBO王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）（2025年12月17日 両国国技館）

WBA世界バンタム級タイトルマッチの正規王者・堤聖也（角海老）VS暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）、WBA・WBO世界ライトフライ級王座統一戦のWBA王者・高見亨介（帝拳）―WBO王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）はU―NEXTによる有料配信となった。

年末には井上尚弥（帝拳）、中谷潤人（M.T）のサウジアラビアでの興行、井岡一翔（志成）のバンタム級での初戦とビッグマッチが続くが、いずれもネットでの中継となり、観戦“迷子”になるボクシングファンも続出しそうだ。

さらに来春に行われる野球のWBCもネット配信に切り替わる。

ボクシングファンにとどまらずスポーツファンは「ボクシングとWBCの有料放送 切実」「井上や井岡の試合も有料だしボクシングファンにとっては出費がかさむ年末」「数年後…M-1も有料化になりそう」「ボクシング、野球、下手すりゃサッカーやオリンピックさえ有料化になるぞ」と、悲鳴を上げた。