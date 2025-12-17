ラブラドールレトリバーさんの想定外すぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万7000回再生を突破し、「美意識高め犬w」「なんですか？みたいな顔してて草」「最高すぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『愛犬が行方不明に』家中探し回った結果→衝撃的すぎる『まさかの光景』】

ラブラドールレトリバーさんがいない！！

TikTokアカウント「hallfweyharu」の投稿主さんは、たくさんの動物たちと一緒に暮らしているそうです。今回の主役は、ラブラドールレトリバーの『ひまわり』ちゃん。

ある日、ひまわりちゃんは、急に姿を消してしまいました。しかし扉や窓は開いておらず、家の中にいる可能性が高いと判断したといいます。そこで、家の中を大捜索することにしました。

なかなか見つからずに焦っていたところ、ついにひまわりちゃんを発見！！なんと、ひまわりちゃんはお風呂の中に身を潜めていたのです…！

美意識高めなひまわりちゃんに爆笑♪

しかも、ひまわりちゃんは湯を溜めた浴槽の中に入っていました。うっかり落ちた…という雰囲気ではなく、自ら進んで入った様子。目を細めて気持ちよさそうな表情から、お風呂を満喫していることが分かったといいます。

投稿主さんが声をかけても、「なんですか？」と言わんばかりにじっとりと見つめ返してきたというひまわりちゃん。実は、ひまわりちゃんはもともとお風呂が好きなわんこなのだそうです。

投稿主さんの心配をよそに、のんびりとお湯に浸かっていたひまわりちゃん…。こんな姿を見せられたら、心配や怒りもどこかへ吹き飛んでいってしまいそうですね♡

この投稿には、「あかん、しっかり入ってるw」「お先でーすって感じだね(笑)」「寒くなってきたし仕方ないね！」など、多くのコメントが寄せられています。

子守りも楽じゃない…

ひまわりちゃんには、『にく丸』くんというバーニーズマウンテンドッグの弟がいるそうです。毎日子守りに明け暮れるひまわりちゃんですが、ひまわりちゃんののんびり屋な性格は、しつけには向いていないよう。

この日は、にく丸くんに前足をかじられ、困惑顔のひまわりちゃんの姿が…。慌てず怒らず、頭をポンポンと優しくタッチして「ＮＯ」を教えるのだそうです。そのやわらかな態度は、子犬のにく丸くんには上手く伝わらない模様。今度は後ろ足をかじられて、思わず虚無の顔になってしまったひまわりちゃんなのでした。

TikTokアカウント「hallfweyharu」には、他にもわんこやにゃんこたちのクスッと笑える姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「hallfweyharu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。