犬が同じ場所を「くるくる」と回る5つの理由

愛犬が自分の尻尾を追うように同じ場所をくるくる回る行動には、退屈や喜びといった感情表現から、本能的な習慣、さらには病気のサインまで、さまざまな理由が隠れています。ここでは、犬がくるくると回るおもな理由を5つ紹介します。

1.退屈・ストレスを感じている

犬がくるくる回る行動は、退屈やストレスのサインとしてあらわれることがあります。散歩や遊びの時間が足りない、コミュニケーションが不足しているなどが原因となります。自分なりに、ストレスを発散して気持ちを落ち着かせようとしている行動です。

この行動がひどくなると、同じ場所を長時間くるくると回るようになることがあります。不安やストレスが蓄積されて限界に達したときに見られる行動で「常同行動」と呼ばれています。

自分のしっぽを噛んで傷つける自傷行為に発展することもあるため注意が必要です。

退屈をさせない、ストレスの原因を見つけて排除するなど適切な対処が求められます。

2.安心して排泄するための準備

犬は排泄の前に地面のニオイを嗅ぎながらくるくると回ることがあります。これは、犬の習性のひとつで、特に散歩中など野外での排泄時に見られる行動です。

理由は諸説ありますが、排泄の前に地面をならしている、周囲の安全を確認している、ほかの動物のニオイの痕跡を確認しているなどがあげられます。

また、近年では排泄時に南北方向を向いて排泄するという研究結果も出ています。なぜ、南北を向くのかはわかっていませんが、方角を確認するためにくるくる回っている可能性もあるでしょう。

3.うれしい・興奮している

うれしいとき、興奮しているときにもついくるくると回ってしまうようです。例えば、散歩の準備をはじめたとき、おやつをもらえるとき、飼い主さんが帰宅したときなど、うれしい感情を爆発させているときに見られます。

うれしさで興奮しているときは、尻尾を激しく振りながら、体全体を使って飛び跳ねるように回ることもあります。このようなときは、うれしすぎて自分でも感情をコントロールできなくなっているときです。犬を落ち着かせることを優先しましょう。

4.寝床を整えている

寝る前に、犬が自分のベッドや毛布の上でくるくると回ってから横になることがあります。これは、祖先から受け継がれた本能的な行動です。

犬は野生で暮らしていたときに、くるくると回ることで地面の草や枯葉を踏み固め、寝床が快適になるよう整える必要がありました。また、潜んでいるかもしれない虫や小動物を追い払う意味合いもあったと考えられています。

この行動は、人間と室内で暮らすようになったいまも残っており、安全で快適な場所であることを確認するためのルーティンとなっています。

5.なんらかの病気の可能性

犬がくるくる回る行動には、病気や体調不良が隠れている場合もあります。

目が揺れる、頭が傾く、ふらつくなどの症状を伴う場合、内耳炎、前庭疾患、脳疾患といった病気が疑われるでしょう。これらの病気は、平衡感覚を司る器官に異常をきたすため、平衡感覚を失い、同じ方向にくるくると回り続けることがあります。

また、特定の場所を執拗に舐めながら回る場合は、皮膚病や関節の痛みが原因かもしれません。そのほか、高齢の犬の場合は、認知症の可能性もあります。

いつもと様子が違う、回る頻度が急増したと感じたら、すぐに獣医師に相談しましょう。

くるくる回る犬の対処法

犬がくるくる回る行動への対処法は、原因によって異なります。

退屈やストレスが原因の場合は、散歩時間を増やしたり、ドッグランで思い切り走らせたりして十分な運動をさせましょう。知育玩具や宝探しゲームなどで頭を使う遊びを取り入れるのも効果的です。ストレスが原因のときは、原因を特定して環境を改善したり、取り除いたりすることが大切です。

喜びや興奮で回っている場合は、落ち着くのを待ってから次の行動に移らせましょう。静かになったら褒めることで、自然と感情をコントロールできるようになります。

病気の可能性がある場合は、すぐに動物病院で診てもらいましょう。特に神経系の疾患は、早期発見と早期治療が重要です。

まとめ

犬がくるくる回る行動は、喜びや興奮、不安、排泄や寝床の準備、本能的行動、場合によっては病気のサインなど、さまざまな理由が考えられます。排泄前や寝床を整える本能的な行動であれば心配はいりませんが、退屈やストレス、運動不足、体調不良が原因の場合は、飼い主による適切な対応が必要です。

特に、神経系の異常や痛みなど病気が疑われる場合は、迷わず獣医師に相談することが重要です。

(獣医師監修：葛野宗)