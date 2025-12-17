飼い主さんのお風呂タイムにわんこがやってきて…？どうしても一緒に入りたいわんこと阻止する飼い主さん…可愛すぎる攻防戦は話題を呼び、投稿は46万回再生を突破。「大好きなんだね」「束縛の激しい彼氏ｗ」「鼻チョン♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：お風呂に入る女性→大型犬が『一緒に入りたい』と駄々をこね…可愛すぎる『ドアの攻防戦』】

一緒に入りたい！甘えん坊なわんこ

TikTokアカウント「arisu_dodo」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの男の子「ドド」くんと飼い主さんとのお風呂場での攻防戦。

飼い主さんのトイレにまでついてくるほど甘えん坊だというドドくん。お風呂タイムももちろん見逃しません。この日も『一緒に入りたい！』とやってきたといいます。

ドアの隙間に顔を押し込んでは、入れてアピールを繰り返したそう。お鼻を器用に使い絶妙なタイミングでドアを開けていたのだとか。

終わりの見えない攻防戦

飼い主さんが少々強引にドドくんを扉の奥へと遠ざけても、それを上回る強引さでお顔をねじ込んできます。何度も繰り返すうち、扉がほぼ閉まりました。いよいよ諦めたかと思ったのもつかの間、チラリと隙間から覗くドドくんのお顔が…！

入れてあげたいのはやまやまですが、乾かすのに1時間以上もかかるため、飼い主さんの労力は相当なもの。ここは有難く気持ちだけ受け止めていたそうです。

可愛いストーカー♡

わずかに開いた隙間からドドくんの丸まった背中が見えます。何度も断られて落ち込んでしまったのか…。と思った次の瞬間、勢いよく扉が開きドドくん再登場！そんな愛犬を思わず「かわいい」とナデナデした飼い主さん。

こんなに愛らしいストーカーなら毎日でも大歓迎…！？ですね♡

ドドくんと飼い主さんの微笑ましい攻防戦には「愛されてますね～」「しょんぼりも可愛い♡」「ゆっくり入れないね(笑)」といった優しい笑いの声が届けられました。

TikTokアカウント「arisu_dodo」には、ドドくんとトイプードルのアリスちゃん、そしてご家族のにぎやかな日常が紹介されています。ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「arisu_dodo」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております