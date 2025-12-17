無人で営業しているスイーツ販売店のオーナーが万引きの被害届を提出しました。商品を持ち去る瞬間は防犯カメラがとらえていました。



12月11日、店内に入ってくるひとりの男性。ケースを物色すると次々と商品をカバンの中へ…



男性はセルフレジの前で会計をするフリをすると、支払いをせずそのまま店から出て行ったといいます。被害額は6000円ほどだということです。





（リポート）「JR内野駅の目の前にあるこちらの24時間、無人でスイ ーツを販売しているお店で被害がありました」被害にあったスイーツ販売店のオーナー、永井克幸さんです。コロナ禍をきっかけに4年ほど前、24時間営業の無人販売店を始めたといいます。〈オーナー 永井克幸さん〉「かごを持って商品を入れていただいてこちらのレジで会計をしていただくという形です」店内は無人ですが防犯カメラは遠隔で監視できるようになっているといいます。防犯カメラの映像とレジの決済データを照らし合わせることで万引きに気付くことができるということです。被害はほかにも…入店してきたこちらの女性。これまで少なくとも9回店を訪れて万引きを繰り返しているとみられ被害額は計約9000円にもなるということです。〈オーナー 永井克幸さん〉「残念な気持ちが非常に多かったんですけども。それと同時に同じ被害を繰り返してもらいたくない。再発防止と注意喚起。地域に同じような犯罪が少しでも減ること、そこが一番だと思っているので、 そこの部分ですね」永井さんはすでに被害届を提出していて、警察は窃盗の疑いで捜査をしているということです。警察によりますと17日夕方、防犯カメラに写っていた女性に警察が職務質問をして話を聞いていて、女性は万引きについて認め、弁済の意思があるということです。また防犯カメラに写っていた男性についても特定でき、解決の見通しが立っているということです。