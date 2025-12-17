東京ドーム公演目前！紅白にも初出場で快進撃のFRUITS ZIPPER、“100問100答”で魅力を深掘り

2026年1月14日に発売される『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.39』にて、FRUITS ZIPPERの表紙が決定。表紙ビジュアルが解禁となった。

【写真】新グループ・MORE STARはバックカバーに登場

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2022年4月にデビュー以来、快進撃を続けているFRUITS ZIPPER。

NHK紅白歌合戦への初出場、さらに、2026年2月1日にはKAWAII LAB.およびアソビシステムとしても初となる東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026 “ENERGY”」が決定。トップアイドルとしてSNSやメディアを賑わせながらも、“ライブアイドル”を体現するFRUITS ZIPPERだけに、伝説の1日になりそうだ。

今回は“ROAD TO TOKYO DOME”というわけで、巻頭グラビア＆ロングインタビュー、ぴあ名物100Q（100問100答）取材を実施したほか、木村ミサプロデューサーの証言インタビューも掲載している。

また、KAWAII LAB.より新グループ・MORE STARがデビュー。FRUITS ZIPPERら先輩グループの“KAWAII”にあこがれ、デビューをつかんだ9人はどんな光を放つのか。初のデビューインタビュー、さらに10Q（10問10答）を届ける。