亀梨和也、アニメ『神の雫』でドラマでも演じた主人公の声優に挑戦！独立後も止まらない挑戦と進化

2026年に放送・配信予定のアニメ『神の雫』で主人公・神咲雫の声優を務めることが明らかになった亀梨和也。2009年に放送された実写ドラマでもこのキャラクターを演じており、亀梨のキャリアの中でも、実写ドラマとテレビアニメで同じ主人公を演じるのは今回が初だという。そこで本記事では、KAT-TUNの解散と事務所退所を経て個人活動に力を注いでいる亀梨の、新たな試みに焦点を当ててみたい。

KAT-TUNのメンバーとして、長きに渡り活躍してきた亀梨。KAT-TUNは今年3月31日をもって解散し、亀梨は同日STARTO ENTERTAINMENTから退所した。個人として新たな道を歩み出した後もその勢いは留まることなく、6月にはファンクラブを立ち上げ、ファンミーティングも開催。また、KAT-TUNとしても、11月8日にZOZOマリンスタジアムで解散後ライブ『Break the KAT-TUN』を行い、デビュー以来第一線を走り続けたグループらしい有終の美を飾った。

そんな亀梨が新たなチャレンジをする作品が、テレビアニメ『神の雫』だ。同作は、世界的ワイン評論家の父親が残した遺言状をきっかけに、主人公が幻のワイン“神の雫”をめぐる壮大な挑戦に挑む物語。原作は全世界シリーズ累計1,500万部を突破している人気同名漫画で、2009年には日本テレビ系にて亀梨主演でドラマ化もされた。ドラマ版に続き、ワインの世界へと足を踏み入れる主人公・神咲雫を亀梨が再び演じるということで、ファンからは喜びの声が多数あがっている。

監督を務める糸曽賢志氏からのオファーにより、今回話数の多いアニメという、自身のキャリアでも未知の領域に挑むこととなった亀梨。公式コメントでは、「今回の現場では、自分にとって初めての経験が多く、スタッフの皆さんや共演者の皆さんから収録の度に、たくさんの刺激をいただいています」と、声優として成長しながらも真摯に向き合う姿勢を見せている。2023年にNHKで放送されたミニアニメ『ハートカクテル カラフル』でも声優を経験している亀梨だが、これまで積み重ねてきた俳優としてのキャリアも相まって、“神咲雫”というキャラクターに新たな生命を吹き込んでくれそうだ。

2025年はKAT-TUNとしての歴史に一区切りをつけ、個人として新たなステージに踏み出した亀梨。来年は『神の雫』での声優挑戦に加え、WOWOWで放送予定のドラマ『北方謙三 水滸伝』への出演も発表されており、今後の活躍からも目が離せなそうだ。