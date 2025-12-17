メルカリは、エンタメ・ホビー領域におけるグローバルコマースの推進および安心・安全な取引環境の構築を目的として、駿河屋と資本業務提携契約を締結したことを発表した。

本提携では、メルカリのグローバル展開やAIをはじめとするテクノロジーへの知見と、駿河屋が長年蓄積してきた商品カタログデータ・在庫・国内外の店舗網・鑑定力を連携させ、日本最大級の品揃えと安心・安全な取引環境を構築していく。

さらに、オンラインとオフライン店舗を組み合わせた「グローバルOMO（オンライン・オフライン連携）」も推進。商品の流通にとどまらず、新しい価値循環の創出を目指す。

メルカリは、本提携を起点に、オンラインとオフラインを連携させた新しい循環型リユースモデルを推進。将来的にはエンタメ・ホビー領域以外のカテゴリーにも広げることで、日本が育んできた多様な文化的価値を世界に届けるための基盤づくりを進めていくとのこと。

駿河屋は、本提携によりメルカリの開発能力やオンラインサービス運営力を最大限に活用し、より信頼性の高い取引環境を整備することで、ボーダーレスで安全な商流を確立し、世界規模でのエンタメ・ホビー商材の循環と事業の飛躍的な拡大を強力に推し進めていくと展望を示している。

資本業務提携の主な内容 メルカリのマーケットプレイス上に駿河屋の全商品を連携させることにより、エンタメ・ホビー領域において日本最大級の商品数を実現 日本国内での駿河屋の公式ECサイトは駿河屋.jpとメルカリ駿河屋店のみとなり、両サービス上で駿河屋.jp（公式オンライン）の全商品を同一価格で購入が可能 メルカリグローバルアプリ上で駿河屋の公式ECサイトを展開、世界中のお客さまが日本最大級のマーケットプレイスでエンタメ・ホビー商材の購入が可能 両社のアセットを活用し、日本のエンタメ・ホビーカルチャーの発信拠点となる「旗艦店」を国内外で展開 オンライン（メルカリ/越境EC）とオフライン（駿河屋店舗）を連携させた、グローバル規模でのOMOマーケティングを推進 駿河屋の保有する約3,000万件の商品カタログデータ及びカタログ構築能力と、メルカリの取引データ・AI技術を連携 駿河屋の「真贋鑑定ノウハウ」を活用し、偽造品の排除による適正流通に向けた取り組みを国内外にて推進し、安心・安全な取引環境を構築