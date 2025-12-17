¡ÖËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ä¡×26ºÐ¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬²£ÉÍFC¤«¤é²¬»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡ÖÂô»³¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡2025Ç¯12·î17Æü¡¢»³º¬±Ê±ó¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬²£ÉÍFC¤«¤é¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡1999Ç¯2·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎMF¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçJr ¥æ¡¼¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2022Ç¯£¸·î¤«¤é²£ÉÍFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¡¢J£±¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â±¦¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î²ÃÆþ·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍFC ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿»³º¬±Ê±ó¤Ç¤¹¡£
°ÜÀÒ¤ÏËè²ó¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ôÌ¾½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÏÃÏ¸µ¤¬¹Åç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬»³¤ËÍè¤¿»ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âô»³¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²¸ÊÖ¤·¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ç¤âµ±¤¤òÊü¤Æ¤ë¤«¡£
