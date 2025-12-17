2025年冬ボーナスは減額予想も「定年まで続けるつもり」50代・事務職女性が明かす満足の理由
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：中国地方
職種：事務／総務／人事／経理
雇用形態：正社員
勤務年数：20年以上
世帯年収：本人500万円、夫550万円
現預金：300万円、リスク資産：980万円
2025年の冬ボーナスについては、額面で「75万円ほど」と予想。「昨年は業績がよくて多かった」と語る一方で、今年は「減りそう」とのこと。
ちなみに、ここ数年の冬ボーナスは、額面で「約70万円〜120万円」と、増額傾向が続いていたようです。
「事務以外の業務もサポートもしているので、日々多忙です。でも、そこそこのボーナスがあるので長年続けられています。今の職場は定年まで続けるつもり」と満足している様子です。
また、周囲からはボーナス額を「うらやましがられることがある」と言い、その背景として「20代の頃の元同僚達は、結婚出産を経て仕事を退職して、子育てに専念して、その後はパートで働いている人が多い。お金の話になると、とたんにうらやましがられます」と語っています。
今回のボーナスについては、「半分は生活防衛費として貯蓄に回し、あとは来年の旅行費用にキープ」する予定だそう。
最後に、「ボーナスがあれば貯蓄が増えるというわけではない。まずは月々のお金の使い方を見直す事が、大切だと思います。私の夫は脱サラをして個人事業主になったので、ボーナスも社会保障もなくなりました。でも、生活費を下げた事で、収入が減っても心理的に余裕が生まれました。収入の多い少ないとは無関係に、使い方次第で資産は増えていくと思います」と考えを示されていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
