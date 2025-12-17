好き＆行ってみたい「青森県の絶景スポット」ランキング！ 2位「津軽海峡」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
思わず写真を撮りたくなるような景色や、見た瞬間に気分が高まるような場所に出会うと、そこへ足を運んでみたくなりますよね。季節ごとにさまざまな表情を見せる絶景は、見る人の心を軽やかにしてくれるもの。そんな“行ってみたい”と感じる魅力あふれるスポットは、どこにあるのでしょうか。
【10位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「青森県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：津軽海峡（外ヶ浜町）／39票本州と北海道を隔てる雄大な海峡。年間を通じて荒々しい波が打ち寄せる様子が特徴的で、特に冬場は津軽海峡冬景色と歌われるように、雪と荒波が織りなす厳しい自然の美しさを感じられます。外ヶ浜町などから望む海峡は、そのスケールの大きさと、対岸に見える北海道の山々が旅情を誘います。
回答者からは「津軽海峡から景色を眺めたいから」（30代女性／北海道）、「荒々しい潮風と壮大な水平線を眺めながら、海を越える歴史を感じたい。行き交う船を眺め、心をリセットしたい」（30代男性／高知県）、「パワーをもらえそうなため」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：奥入瀬渓流（十和田市）／67票十和田湖畔の子ノ口から焼山まで、約14キロメートルにわたって続く渓流。国の特別名勝および天然記念物に指定されています。新緑や紅葉の季節には特に美しく、木々が生い茂る中を清流が流れる様子は、訪れる人々に癒しと感動を与えます。阿修羅の流れや銚子大滝など、数多くの見どころがあります。
回答者からは「日本でも屈指の人気を誇る渓流で、苔むした岩、透明度の高い川、水音が響く滝など、森の絶景が続き、 散策や写真が好きな方に最高の絶景スポットだからです」（60代女性／愛知県）、「苔や清流の景色が絵画のように美しいから」（40代女性／神奈川県）、「澄んだ青色の水面と周囲の自然が幻想的で写真映えするから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)