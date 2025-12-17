サントリーは、「サントリー生ビール」を12月下旬以降順次、リニューアル発売する。

「サントリー生ビール」は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品。多くの消費者から好評を得て、今年は、業務用の瓶・樽取り扱い店舗数が2万7500店を超えるとともに、1〜11月の販売数量が対前年105％と好調に推移した。

今回は、「沁（し）みわたるのどごし」の生ビールとして中味・パッケージを刷新し、さらなるファン拡大を目指す。

中味は、原料配合や仕込条件を見直すことで、香ばしさと心地よい麦のうまみをさらに引き出し、“グッとくる飲みごたえ”が進化。心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいを目指した。

パッケージは、「生」のロゴをそのままに、新たなベースカラーとして爽やかな青色を配したほか、中味の特長や商品を通じて届けたい価値を「沁みわたるのどごし」の文言で表現した。

［小売価格］設定なし

［発売日］12月下旬以降順次

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/beer