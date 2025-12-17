ゴディバ ジャパンは、“日常の贅沢”というコンセプトを拡大し、よりパーソナライズされた新しいショッピング体験ができる新スタイルのゴディバショップを今年冬にオープンする。

ゴディバは、日々の生活の中でもっと気軽に、パーソナルにゴディバを楽しんでもらいたいという想いから、新たなブランド体験を提供する店舗をオープンする。大切な人へのギフト、さらに自分へのご褒美、また一緒にシェアする商品選びなど、自分にあったゴディバの楽しみ方を見つけられる、これからのゴディバショップの新しい形を提案する新スタイルの店舗となっている。



「ジョイフルミックス」

新店舗での体験の核となるのは、チョコレートや焼き菓子を好きなだけ選べる「ジョイフルミックス」。また、ショコリキサーやソフトクリームは、トッピングをカスタマイズし、味も見た目も好みのものを選ぶことができる。店舗デザインも一新し、明るく親しみやすい空間へと生まれ変わる。

新スタイルの店舗では、個々の“欲しい”に応える多彩なラインアップを用意した。

「ジョイフルミックス」は、色とりどりのチョコレートや焼き菓子の中から、好きなだけ自由に組み合わせて選び購入できる量り売りスタイルのプログラム。好みのフレーバーを探すのも楽しいカジュアルなラインアップは、ハート形や可愛らしいクマ形のチョコレート11種類と、まるでフィンガーケーキのような焼き菓子4種類を取り揃えた。カラフルな個包装の、味も見た目も楽しい商品の中から、自由に選び自分だけの詰め合わせを楽しんでほしいという。



「カスタマイズ ショコリキサー＆ソフトクリーム

「カスタマイズ ショコリキサー＆ソフトクリーム」は、ゴディバの代表的なチョコレートドリンク「ショコリキサー」や「ソフトクリーム」に、好みのソースやトッピングを追加し、自分だけのオリジナルフレーバーをその場で作ることができる。スマートホンもしくは店内のオーダー端末から、画像を見ながらカスタマイズを楽しみ、そのままオーダーできる。



「プティフール」

カラフルな小箱に入ったチョコレートや焼き菓子の「プティフール」は、好きなフレーバーを組み合わせてギフトにしたり、自分用に1箱から求められたり、カジュアルギフトやご褒美にぴったりとなっている。

［店舗概要］

店舗名：ゴディバ コクーンシティ店

リニューアルオープン日：10月31日（金）

所在地：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4−267−2 コクーン1 1F

営業時間：10:00〜21:00（ラストオーダー：20:30）

定休日：不定休

店舗名：ゴディバ 横浜ジョイナス店

リニューアルオープン日：12月18日（木）

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1−5−1 1F

営業時間：10:00〜21:00（ラストオーダー：20:30）

定休日：不定休

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp