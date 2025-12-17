昼の長さが1年で最も短くなり、夜が最も長くなる日のことを「冬至」という。日付はその年によって変わるが、今年は12月22日。日本の冬至の習慣として有名なのは、かぼちゃを食べることと、ゆず湯に入ること。「ん」がつく食べ物は運を呼び込むとされ、漢字で「南瓜（なんきん）」と書くかぼちゃは食べると良いとされている。また、ゆず湯に入ることは血行促進やリラックス効果があるといわれており、体を芯から温めることで風邪予防にも繋がる。

今回は、体が冷えやすい冬至の時期に合わせて“温活”にぴったりなグンゼの腹巻や腹巻一体型ショーツを紹介しよう。









グンゼの公式Xを使用し、温活についてのアンケート調査を行った。「温活をしている」と回答した人は60％、「温活で特に冷え対策をしている部分はどこか」という質問については、1位が「足先」で46％、2位が「お腹」で42％と足先に次いでお腹の冷えを気にしている人が多いことが分かった。また、お腹の冷え対策として「腹巻を使ったことはあるか」という質問については68％が使用したことがあると高い回答が得られた。





なお、温活とは、衣類などで包み込んであたたかくすること。

腹巻を選ぶ際のポイントとして、綿やシルク等の天然素材は、肌あたりがよく自然な暖かさで一年を通して使える。吸湿発熱素材は、湿気を吸収して発熱する事ができるため、冬場もしっかり温めてくれる。伸縮性の高いものや、折り返して2重に温められる長めのものだと調整でき、ずれずにフィットして快適だとか。縫い目のないもの、切りっぱなし仕様だとごわつきや着ぶくれを感じにくいのでおすすめだという。

「腹巻ってそんなにいいの？」「どんな効果があるの？」という疑問に答えるために、グンゼで人気の腹巻アイテムを紹介している。



「愛情腹巻（男女兼用）」

「愛情腹巻（男女兼用）」は、年間着用可能なコットン混のロングセラー腹巻。ストレッチ素材を使っているので、程良いフィット感が特徴。長めの腹巻なので、長く使って腰まで温めたり、二重に折って集中的に温めたり、好みに合わせて使い方を調整が可能となっている。夏場の冷房対策から冬の寒さ対策まで、万能に対応してくれる。



「［CFA］［極厚］はらまき」

「［CFA］［極厚］はらまき」は、厚手裏起毛のふっくら吸湿発熱素材でしっかりあたためたい人におすすめ。ストレッチ性が良く、締め付けずにここちよくお腹まわりを包み込む。また、ヒップからウエストにかけて少しシェイプした形になっているのでしっかりフィットする。



「［the GUNZE］［表側綿100％・シルク］ふんわりやわらか腹巻」

「［the GUNZE］［表側綿100％・シルク］ふんわりやわらか腹巻」は、吸放湿性が高いシルクを肌側に、吸水性の高い綿を外側にすることで、肌にやさしく、汗を吸いやすい。日中の着用だけでなく、寝冷え対策にもオススメ。縫い目なしで編めるホールガーメントで編み立てているので、肌当たりやさしいという。軽くてあたたかく、トップスにひびきにくい薄さも魅力的で、年間を通して着たくなるアイテムとなっている。

腹巻一体型ショーツは、腹巻部分がショーツと一体化しているため、お腹周りからお尻まで、体の中心部を広範囲でしっかりと温めることができる。



「［キレイラボ］［綿混起毛］1分丈ハイウエストショーツ」

「［キレイラボ］［綿混起毛］1分丈ハイウエストショーツ」は、縫い糸を一切使わない接着仕様で、肌ストレスとなるチクチク等の刺激を軽減。肌あたりも見た目もフラットで、1枚穿き可能なので着ぶくれしにくい。ふんわりとした厚みがある肌側起毛綿混素材で保温力もあり、暖かさをキープ。3分丈、5分丈も展開しているので、使用シーンに合わせて丈を選べるのもポイントになっている。



「［ホットマジック］［綿のチカラ］ハラマキ付き1分丈ショーツ」

「［ホットマジック］［綿のチカラ］ハラマキ付き1分丈ショーツ」は、綿が持つ吸湿発熱性を高め、天然素材のやさしいぬくもりで温めてくれる。腹巻き部分の生地を二重に設計。また腹巻きと一体型のボトムなのでズレることなくストレスフリーとなっている。生地端をきりっぱなしにしているので、縫い目による締め付け感やチクチク感を軽減する。また洋服にショーツのラインが浮き出しにくく、コーディネートの邪魔をしない。

［小売価格］

愛情腹巻（男女兼用）：1100円〜1320円

［CFA］［極厚］はらまき：1650円

［the GUNZE］［表側綿100％・シルク：3300円

［キレイラボ］［綿混起毛］1分丈ハイウエストショーツ：1760円

［ホットマジック］［綿のチカラ］ハラマキ付き1分丈ショーツ：1870円

（すべて税込）

［調査概要］

調査期間：12月9日〜12月10日

有効回答数：各グラフ上部に記載

調査対象者：＠gunze＿jp 公式Xのフォロワー11万6104名 12月9日時点

調査方法：公式Xアンケート機能

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp