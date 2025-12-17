

「M3 LABO MOVE ON DESIGNパンツ」

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月18日から、ビジネスウェア専門店「はるやま」において、「M3 LABO MOVE ON DESIGNパンツ」の販売を開始する。同商品は、繊維専門商社のモリリンが立ち上げたM3 LABO（エムスリー・ラボ）と連携し、特許技術を搭載した新しいパンツ。ワイドパンツとテーパードパンツの2パターンの用意となる。

同商品は、「動いても崩れない、“美しさに根拠のあるパンツ”で、毎日をもっと快適に。」をコンセプトに開発した。





特許技術「MOVE ON DESIGN」によって、かがんだりしゃがんだりした際にウエスト後ろが浮きにくく、背中や下着が見えるのを防ぐ安心設計を実現。また、3D CADを活用して40代女性の平均体型アバターに着せ付け、着用シルエットを徹底分析・改善することで、理論に基づいた美しいラインを追求している。





さらに、さらっとした肌離れのよい素材にほどよいストレッチをプラスし、防シワ加工と洗濯機対応で日々の手入れも簡単だとか。

テーパードパンツは全店舗で、ワイドパンツは80店舗で展開し、多様なスタイリングニーズに応える。

［小売価格］5990円（税別）

［発売日］12月18日（木）

はるやま商事＝https://haruyama.jp

モリリン＝https://www.moririn.co.jp