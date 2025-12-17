今年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、リンツ初となるオンラインショップ限定の月額定額制サービス（サブスクリプション）「リンツのご褒美サブスク」を、12月19日からリンツ公式オンラインショップで販売を開始する。

「リンツのご褒美サブスク」は、リンツの人気商品である「リンドール」をこよなく愛するファンの人々に向け、チョコレートスペシャリストと共に開発した特別なサービスとなっている。単にチョコレートが届くだけではなく、日本の四季に合わせたシーズンテーマと、月ごとのテーマ、そして1週間のコンセプトに基づき、その瞬間に最適なフレーバーをセレクトした。毎日1粒、その日のためだけに選ばれたリンドールを味わう至福の時間を届ける。



左から：リンドール 30Days トリートボックス、同 シェアセット

同サービスでは、ライフスタイルに合わせて選べる2種類を用意した。毎日1粒、その日のためだけに選ばれたリンドールを30粒楽しめるカレンダータイプの「リンドール 30Days トリートボックス」は、曜日ごとに1粒ずつ取り出せる特別なパッケージ仕様。毎日「今日は何味かな？」と楽しめる。また、手軽にサブスクを始めてみたい人には、リンドールが16粒入った「リンドール My トリートセット」がおすすめとのこと。



左から：リンドール My トリートセット、同 バラエティセット」

さらに、リンドールだけでなく、より幅広く奥深いリンツのチョコレートの世界を堪能したいという消費者には、ミニプラリネやリンツ チョコウェイファーなど、バラエティ豊かな人気商品を合わせて届ける追加オプションも用意している。

リンドール 30Days トリートボックス／シェアセットでは、日本の四季の移ろいや気分の変化に合わせて、季節ごとに変わるシーズンテーマを設けた。

温かいドリンクとのマリアージュに癒やされる「冬」、新生活による心身の変化に寄り添う「春」、爽やかなフレーバーでヴァカンス気分を味わう「夏」、そしてカカオの奥深さを探求する「秋」。チョコレートスペシャリストがその季節だからこそ味わってもらいたいリンドールを厳選して届ける。

「リンドール My トリートセット／バラエティセット」においても、月ごとに異なるテーマを設け、その季節ならではの味わいを届ける。1月の「新春バースデー」や2月の「バレンタイン」など、チョコレートスペシャリストがテーマに合わせてフレーバーを厳選。毎月の気分を高める特別なラインナップで、至福のひとときを提供する。

［サービス概要］

サービス名：リンツのご褒美サブスク

発売日：12月19日（金）予定

販売場所：オンラインショップ本店

小売価格：

リンドール 30Days トリートボックス：月額 4280円

リンドール 30Days シェアセット：月額 5480円

リンドール My トリートセット：月額 2980円

リンドール My バラエティセット：月額 3480円

（すべて税込・送料込）

届け内容： テーマに合わせたリンドールのアソートと、その他商品

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp