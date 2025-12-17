日本政府観光局が１７日発表した訪日外国人客数の統計によると、１１月の中国人客数の伸び率は前年同月比３・０％と、１０月の２２・８％から縮小した。

日中関係の悪化が影響したとみられる。訪日客数全体では、１〜１１月の累計で前年同期比１７・０％増の３９０６万５６００人と、過去最高だった２０２４年通年（３６８７万１４８人）を上回った。

訪日客数が過去最高を更新するのは、２年連続となる。新型コロナ禍からの回復に加え、円安で日本が旅行先に選ばれやすくなったことも影響した。１〜１１月の国・地域別の訪日客数は、中国が最多の８７６万５８００人で、韓国、台湾が続いた。

１〜１１月の中国人客数の伸び率は、前年同期比３７・５％だった。中国人客数は１０月まで、新型コロナ禍後の低迷から回復して高い伸びを示していた。しかし、高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を受け、中国政府が１１月１４日に自国民に日本への渡航自粛を要請した後は伸びがほぼ止まった形だ。

要請後、中国国内では日本への旅行をキャンセルしたり、旅行会社が日本行きのツアーを中止したりする動きが出ている。