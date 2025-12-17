¡Ú¤Ê¤¼¡©¡ÛµåËáÂ¼µÄ²ñ ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤·¤¿Â¼Ä¹¤Î¼¿¦¤ËÆ±°Õ¢ªÄ¾¸å¤Ë¼«¼ç²ò»¶
ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤¿·§ËÜ¸©µåËáÂ¼¤ÎÂ¼Ä¹¡£¡Ö¼¿¦¡×¤«¡ÖµÄ²ñ¤Î²ò»¶¡×¤ÎÆóÂò¤òÇ÷¤é¤ì¡¢¼«¤é¤Î¼¿¦¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Â¼Ä¹¤Î¼¿¦¤ËÆ±°Õ¤·¤¿µåËáÂ¼µÄ²ñ¤â¡¢17Æü¤Ë²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¼Ä¹¤ÈÂ¼µÄ¤¬µÞ¤¤ç"Á´°÷ÉÔºß"¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ç¤¹¡£
¿Í¸ýÌó2500¿Í¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Çµ¯¤¤¿°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡£5Ç¯Á°¤Î¹ë±«ºÒ³²¤«¤é¤ÎÉüµìŽ¥Éü¶½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢17Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î×»þµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡£
¢£µåËáÂ¼ ¾¾Ã«¹À°ìÂ¼Ä¹
¡ÖÂ¼Ì±¡¢¿¦°÷¤ËÉÔ°Â¤äÉÔ¿®´¶¡¢º®ÍðÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¼¿¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×
12·î12Æü¤Ë¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢¼¿¦¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£17Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î×»þµÄ²ñ¤Ç¡¢µÄ²ñ¤Ï¾¾Ã«Â¼Ä¹¤Î¼¿¦¤ËÆ±°Õ¡£19ÆüÉÕ¤±¤Ç¼¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾Ã«Â¼Ä¹¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µåËáÂ¼ ¾¾Ã«¹À°ìÂ¼Ä¹
¡ÖµÄ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤À¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Éü¶½¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¦°÷¤Ë¤Ï¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¢£µåËáÂ¼µÄ²ñ 髙ß·¹¯À®µÄ°÷
¡Ö¤³¤³¤Ë¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ò»¶¡×
¾¾Ã«Â¼Ä¹¤Î¼¿¦¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¸å¡¢µÄ°÷¤«¤éµÄ²ñ¤ò¼«¼ç²ò»¶¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¡£17ÆüÉÕ¤Ç²ò»¶¡£"Â¼Ä¹¤ÈÂ¼µÄÁ´°÷¤¬ÉÔºß"¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¡£
¢£Â¼Ì±
¡Ö¤¢¤Þ¤êµÄ²ñ¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁ°¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÊÂ¼À¯¤¬¡ËÄäÂÚ¤¹¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¡×
¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëº£¤Þ¤Ç¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Áá¤¯Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¤³¤Î°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏÊýÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤·§ËÜÂç³Ø¤Î°ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¤Ï¡¢Ž¢Â¼Ä¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¡¢¤«¤ÄµÄ²ñ¤Î¼«¼ç²ò»¶¤¬Æ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¥±ー¥¹Ž£¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼À¯¤Î¿®Íê²óÉü¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢µÄ²ñ¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò½Ð¤¹»þÅÀ¤Ç¼«¼ç²ò»¶¤âÁÛÄê¤·¤¿"ÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç"¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ËÆ£¶µ¼ø¤ÏŽ¢Â¼Ä¹¤âµÄ°÷¤â¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÏÂ¼À¯¤Ë¡É¶õÇò¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Â¼Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ëŽ£¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÃ¯¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢Â¼Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿·¤·¤¤Â¼Ä¹¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ¼Ä¹ÉÔºß¤Î´ü´Ö¤ÏÉûÂ¼Ä¹¤¬¿¦Ì³ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¼Ä¹Áªµó¤ÈµÄ°÷Áªµó¤ÎÆüÄø¤Ï18Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç·è¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Æ±Æü¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ì¤ÐÍèÇ¯1·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£