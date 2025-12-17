大阪・ミナミでタクシーが車と接触したはずみで飲食店に衝突しました。事故の瞬間を防犯カメラが捉えていました。

飲食店に前から突っ込んだ1台のタクシー。店の窓ガラスが粉々になっています。

事故が起きたのは、17日午前9時すぎ―。

通報

「衝突音がして外に出たら、車2台が事故を起こしていた」

大阪市中央区の交差点で、タクシーが軽トラックと衝突し、ぶつかったはずみでタクシーが飲食店に突っ込みました。

飲食店の中に設置された防犯カメラの映像。静かな店内ですが、次の瞬間──。

ものすごい音とともに、タクシーが突っ込む様子が映っていました。

近くに住む人

「ガガガーンと大きくなったんですよ。地震かなと思ってパッとベランダ見たんですよ、あんまり大きい（音だから）」

現場となったのは、松屋町筋という5車線の一方通行道路。警察によりますと、タクシーが一番左側の車線から道路を横断するように右折したところ、直進してきた軽トラックと衝突し、そのはずみで飲食店に突っこんだということです。

当時、店は営業しておらず、巻き込まれた人はいませんでしたが、タクシーの男性運転手が軽傷、客の70代の女性が腰の骨を折る重傷です。

警察が当時の状況を詳しく調べています。