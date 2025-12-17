¡Ö£³»ÐËå¡×º´Æ£¤¢¤ê¤µ¡õÂçÀ¯°¼¡¢ÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ª¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë£³¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¡×¡Ö´Ø·¸ÀÁÇÅ¨¡×¡ÖÍ§¾ð¤¬¤º¤Ã¤È¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÇÆ±ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ¤¬£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¡¦¶ÍÃ«ÈþÎè¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£²£°£²£µ¡¥£±£²¡¥£±£¶¡¡£È£á£ð£ð£ù¡¡£Â£é£ò£ô£è£Ä£á£ù¡¡º£Ç¯¤âÈþÎè¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡²þ¤á¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¡¦ÂçÀ¯°¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£·î£±£¶Æü¤Ë£³£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¶ÍÃ«¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ¡ÄÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯£²¿Í¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿Æü¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±»¨»ï¡Ö£Ó£å£ö£å£î£ô£å£å£î¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿£³¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡ÖÈþÎè¤Á¤ã¤ó¤â¥±¡¼¥¤â²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë£³¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¡×¡Ö´Ø·¸ÀÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖËèÇ¯¤³¤Î£³¿Í¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ§¾ð¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö£³»ÐËå¡¡¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â£³¿Í¤ÎÃç¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£