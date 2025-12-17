鈴木福 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の鈴木福（21）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。ワイルドな私服姿を披露した。

　鈴木は「最近ゲットした帽子とスウェット」のコメントとともに自身のアップの写真を投稿。存在感のあるメガネに黒のキャップとスウェットを身に着けている。

　コメント欄には「爽やかイケメンのイメージだったからビックリ」「福君、別人に見えたよー」「ワイルドな感じ 似合ってます」「めちゃくちゃカッコいい」「似合ってるー!! しふくの福さんを街中で見つけたい 笑！」などの声が寄せられている。