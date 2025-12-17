BE:FIRST・JUNON「宇宙人の役やりたい」共演者は共感も「普通の役はできない！」
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのJUNON（27）が17日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の公開御礼舞台あいさつに登場。今後やりたい役に「宇宙人」を挙げた。
【集合ショット】イケメン揃い…！水上恒司＆木戸大聖ら
イベントではJUNONのほか、水上恒司、木戸大聖、綱啓永、BE:FIRST・JUNONが登壇。4人はこのメンバーで共演するならどんな役をやりたいかについて質問を受けた。
JUNONは「人間じゃない役をやってみたい。宇宙人みたいなSFっぽい感じ」と話した。共感していた水上は特殊メイクの大変さを熱弁。「僕らがBE:FIRST軍団の侵略を成敗していくみたいな」とユーモアを交えて話した。
JUNONが本作の役柄のように変わった役になると伝えると、水上は「もう普通の役はできない！」とトークを繰り広げ、会場が笑いに包まれた。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変貌しており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
