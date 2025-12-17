＜コミュ症です＞学校行事で誰とも目を合わさない、でももしかしたら誰かを無視したかも！感じ悪い？
園や学校の行事では、普段あまり顔を合わせない保護者同士が一堂に会す場所です。なのでさまざまな人間模様が見られるのではないでしょうか。そんななかママスタコミュニティには「運動会で周りの保護者を確認する？」という質問が寄せられていました。
『外を歩くときに人と目を合わせないように歩くのがクセ。だから子どもの学校行事もそんな感じ。みんな、誰が誰だか分からないだろうと思っていた。今日何人か顔見知りのママとすれ違ったかな？って感じで、そのまま人混みを通りすぎたのよ。今さらだけど感じ悪いかな？ 顔を見ていないから普通に気付かないのよ。コミュ症だしさ。お互い気付いていなかったらいいのだけれど、見ている人は見ているよね。みんなは学校行事のとき、周りを見渡す？』
知り合いをわざわざ確認しないけれど、コソコソもしないよ
『確認っていうか、普通に前向いて歩いていたら目に入るじゃん。わざわざ探しはしないけれど、目に入ったら「あーAさんとBさんは今日も一緒だなー」みたいなこと思いながら通り過ぎるかな』
『わざわざ確認はしないけれど、コソコソもしないよ。こっちが気付いたときは「こんにちは！」、「いい天気でよかったね」ぐらいの挨拶はするよ』
『わが子の話によく出てくる子の親は確認するよ。お世話になっているだろうし、タイミングがあれば話もする。そうでなくても顔が分かっていれば会釈くらいはするよ』
投稿者さんはなるべく人と目を合わせないように、普段から視線を落としているそうです。学校行事でもそのようにしていることで、知り合いのママとすれ違ってもまるで無視しているように見えるのではないかと心配もしていました。この投稿にママたちからは「探さないけれど、コソコソもしないよ」、「わが子と仲のいい子の親御さんは確認するよ」といった意見が寄せられていました。学校行事は子どもの成長を見に行く場所。なので親御さんに会うことが目的ではないものの、誰かしらと顔を合わせることは必至です。そこで普段お世話になっている子の親御さんに挨拶をすることが、大人のマナーでもあるでしょう。ただ探し回ったり、周囲をキョロキョロ見渡すのは不自然。あくまで自然に過ごしているなかで顔見知りのママとすれ違えば無視せず、会釈や挨拶、世間話をするとの声がありました。
誰とも関わらないよう、行事が始まる直前に行って終わる前に帰っているよ
『見ない。ガッツリ視界に入らないと声かけない。何となくだけれど、学校行事って家族のお出かけと似た感覚』
『歩くときは目を合わせないよう気配を消す。立ち止まって観覧や参観したらさりげなく周りを見る。ギリギリきて終わる前に帰り、人と関わらないようにする』
『話すのが面倒くさいから、キョロキョロしないようにしている』
投稿者さんは話しかけられれば、無視せず会釈や会話はするとのこと。でもそうならないよう目線を落として「知り合いがいても気付いていませんよ」という前提で歩いているそうです。また自分から話しかけることはせず、人混みが多ければ誰にも気付かれずに紛れ込めると思っていました。この投稿者さんに共感するママも一定数いる様子でした。そもそも学校行事は家族でお出かけする感覚でいるため、知り合いを探したり見渡して話しかけることに疑問を抱くママも。このあたりは人によって大きく感覚が異なるかもしれませんね。
行事で「話しかけないで」オーラを出している人がいても気にしないよ
『どっちでもいい。行事なんて正直わが子を見るのに必死だからね。私は気付いたら挨拶はする。もしスルーされても「運動会だから忙しいのね」くらいにしか思わないよ』
『「関係性が薄くても、ワタクシの存在を認知してて当然なのよ！」みたいな人もいるから不安になるかもしれないけど、普通はそんなに人の顔ジロジロ見ながら歩かないから大丈夫だよ』
『目線を落としていて、会話したくないだろうなって人は分かるから大丈夫。そういう人もいっぱいいるし、こっちも理解しているから安心して』
人生経験が長くなってくると「この人は話しかけられたくないんだな」、「目が合えば挨拶はするけれど、それ以上は話し込むのはやめよう」という距離感が分かってくるもの。ママたちからも「話しかけてほしくないオーラの人には話しかけないから大丈夫だよ」という意見が寄せられていました。すれ違ったかもしれないという知り合いのママも、投稿者さんの伏し目がちな様子を見てあえて話しかけなかった可能性もあります。しかしそこで「なんて失礼な人！」とまで思うこともないでしょう。それぞれ人との距離感や行事における過ごし方について考え方の違いもありますから、そこまで気にする必要もないのかもしれません。話しかけられても無視したり、わざと避けるような行動をすれば不審がられますが、必要があれば挨拶をすれば問題ないのではないでしょうか。
文・AKI 編集・あいぼん