»ö¼Âº§È¯É½¤«¤é2Ç¯¡ÄÂè2»ÒÇ¥¿±¡õÇ¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¹ðÇò¤Î43ºÐ¸µÂç²Ï¥Ò¥í¥¤¥óàµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª½Ð¤«¤±á¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö´é¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤ªåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÇËÉ´¨ÂÐºö¡¡²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ðÉâ¤«¤Ù¡Ä
¡¡2023Ç¯¤Ë»ö¼Âº§¡¢º£Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿43ºÐ½÷Í¥¤Îà¤ª½Ð¤«¤±á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÇËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¥³¡¼¥Ç¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡£½À¤é¤«¤¯²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´é¸«¤é¤ì¤ÆÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤è¤¦»Ò¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤ªåºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤Ï2010Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÇºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎºÊ¡¦ÆêºêÎ¶Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2008Ç¯¤Ë¸µÇÐÍ¥¤ÎÊÒ»³ÎçÍº¤È·ëº§¤·Ä¹½÷¤ò½Ð»º¡£15Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï»ö¼Âº§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£Ç¯7·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿YouTube¤ÎÆ°²è¤ÇÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£10·î¤Ë¤ÏÇ¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£