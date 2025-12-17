¡ÖµªÊ¿Íü²Ö¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×16ºÐ¤ÇÀ¤³¦ÄºÅÀ¤â²ø²æ¤Ç¡Ä¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹ÅÅ·âÅ¾¸þ¤«¤é3¥«·îà¤ê¤«¤·¤ó¥«¥Ã¥×¥ëá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì³ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×
¿·¤·¤¤°áÁõ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ä
¡¡5µ¨¤Ö¤ê¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦µªÊ¿Íü²Ö(23)¤¬¸ø³«¤·¤¿à¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤Î¶á±Æá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖI AMs World Ice Skating Day event 2025¡¡²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯³ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿À¾»³¿¿¸ê¤È¤Î¡Ö¤ê¤«¤·¤ó¡×¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£À¾»³¤ÏÇò¡¢µªÊ¿¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢²ÚÎï¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÇºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÍü²Ö¤µ¤ó¡¢¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ±²¼¤í¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¤°¤Ã¤È90Ç¯Âå¤Ã¤Ý¤µ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì³ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖµªÊ¿Íü²Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤¢¤Á¤ã¡¼¤¬¥¦¥±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µªÊ¿¤Ï¡¢14ºÐ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë(3A)¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç2018Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢19¡¢20Ç¯¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤Ë±¦Â¤Îµ÷¹üÈèÏ«¹üÀÞ¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»Éüµ¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î9·î¤Ë25Ç¯Åßµ¨¥¢¥¸¥¢Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÀ¾»³¿¿¸ê¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£