綱啓永、クリスマスにやりたいパーティーは“すき焼き”
俳優の綱啓永（26）が17日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の公開御礼舞台あいさつに登場。クリスマスにやりたいパーティーを明かした。
【集合ショット】イケメン揃い…！水上恒司＆木戸大聖ら
イベントでは綱のほか、水上恒司、木戸大聖、綱啓永、BE:FIRST・JUNONが登壇。4人は観覧者からの質問に答えた。
キャスト全員でクリスマスにやりたいパーティーを聞かれると、木戸は「しゃぶしゃぶ」と回答。綱はそれを受けて「すき焼きにする。大好き。クリスマス＝年末年始にかけての準備期間みたいなところもある」と話した。
これに水上が「クリスマスにすき焼きするんすか」と反応。「そうなると、しゃぶしゃぶもか〜」という空気になり、最後はJUNONが「キッシュとか作ったりとか」と締め、仲の良さを見せていた。
映画の原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変貌しており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
【集合ショット】イケメン揃い…！水上恒司＆木戸大聖ら
イベントでは綱のほか、水上恒司、木戸大聖、綱啓永、BE:FIRST・JUNONが登壇。4人は観覧者からの質問に答えた。
キャスト全員でクリスマスにやりたいパーティーを聞かれると、木戸は「しゃぶしゃぶ」と回答。綱はそれを受けて「すき焼きにする。大好き。クリスマス＝年末年始にかけての準備期間みたいなところもある」と話した。
映画の原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変貌しており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。