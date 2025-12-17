「第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞」の授与式典が17日、都内ホテルで行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が3年連続となる「殊勲賞」を受賞した。22年には大賞にも輝いている。

この日は両国国技館でのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」を訪れていたため、コメントで「今年も数あるスポーツ団体、競技の中から「殊勲賞」を頂き大変光栄に思います」と喜びの心境を発表した。

今年について、「2025年は、初めてとなる年間4試合を行っているところでここまで3勝する事ができました」と回顧。27日にはWBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）とのタイトルマッチが控えており、「10日後にサウジアラビアで今年最後の試合があります。国民の皆様に喜んで頂ける試合をし、来年に予定されているビッグマッチに繋げていければと思いますので、応援よろしくお願いいたします。この度はありがとうございました」と決意を明かした。

【大賞】山本由伸（MLBドジャース）

【NHK賞】山本由伸（MLBドジャース）

【殊勲賞】小田凱人（プロ車いすテニス）

上地結衣（プロ車いすテニス）

井上尚弥（プロボクシング）

【最高新人賞】安青錦新大（大相撲）