£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡¡£±£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£È£Á£Î£Î£Á¤¬·è°Õ¡ÖÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡×¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´§ÈÖÁÈ¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤Î£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ó£Í¡×¤Î¼ýÏ¿¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢£Ã£Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡Á¥Æ¥ì¡ù¥·¥Í¥É¥é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ê¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª£Ã£Ó£³£°£±¡Ë¡×¤Çº£Ç¯£´·î¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡Ö£±Ç¯¤ÎÁí¿¶¤êÊÖ¤ê²ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¡¢£±Ç¯¤Î³èÆ°¤äÀ®Ä¹¤ò¹ðÇò¡££±·î£²£·Æü£²£´»þ£³£°Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë¡Ö´ãº¹¤·£Ó£î£é£ð£å£ò¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£·î£±£³Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£²¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡££±Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢£Î£É£Ã£Ï¤Ï¡Ö£±£±¿Í¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò³«Êü¤·¤Æ¼«Í³¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡££Í£Ï£Í£Ï¤Ï¡Ö¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡Ë´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²ñµÄ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë´°Çä¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë£È£Á£Î£Î£Á¤Î£±£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£È£Á£Î£Î£Á¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡ª¡×¤È´¶·ã¡£ÍèÇ¯¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤¡£ÃÏÊý¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÁ´À©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡Âç¿©¤¤¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÊÔ¤ßÊª¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÄ©Àï¤Î¡ØÄ©¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤È£È£Á£Î£Î£Á¡£¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò´°Çä¤µ¤»¤¿¤Î¤âÄ©Àï¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯¤Î°ìÊ¸»ú¤Ï¡Ö¹ì¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤â¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤¦£³Ç¯ÌÜ¡£¤â¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹ì¤«¤»¤ë£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£