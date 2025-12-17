SparQlew、ファンミーティングのイベントレポートが到着！上村祐翔が台本を手掛けた朗読の披露やMV初公開、ユニット初のフォトブック発売をファンに直接発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

エンターテインメントレーベル・Kiramune所属の男性声優ユニットSparQlew（上村祐翔、保住有哉、堀江 瞬、吉永拓斗）が、12月13日（土）にKiramune Presents SparQlew Fan Meeting Vol.2（通称：すぱふぁみ）を開催。本レポートでは昼公演の模様をお送りする。

本公演はソールドアウトにつき客席は満員。開演前から12月の寒さを感じさせないほどの熱気が客席を包み込む。客電が消え一瞬の静寂のあと、ステージ上のスクリーンにオープニング映像が流れ、同時に会場がミントグリーン色のペンライトで溢れかえる。

映像が流れ終わると、メンバーが登場し「Welcome to SparQlew」を披露。会場は大きな歓声に包まれ、すぱふぁみ Vol.2がスタート。

歌い終わるとメンバーから自己紹介と挨拶が。吉永は「みんなSparQlewが大好きか！？」と投げかけ、お客さんからも大好きという歓声が上がり、イベント冒頭から会場の勢いが凄まじい。

イベントへの期待がさらに高まるなか、クイズコーナー「SparQuiz」へ。

SparQlewに関するクイズに答え、優勝者は豪華景品をゲットできるファンミらしい企画である。

天の声（SparQlewをよく知るスタッフ）進行の元、問題に悪戦苦闘するメンバー。全部で５問出題され、結果はまさかの上村2ポイント、保住2ポイント、堀江0ポイント、吉永1ポイントと同得点が現れる事態に。

上村と保住はじゃんけんで決勝戦を行い、見事上村が優勝を勝ち取って豪華景品のフルーツ盛り合わせをゲットした。

続いてのコーナーは「コーディネート対決」。テーマに沿って自分でコーディネートを組んでいく対決である。

課されたテーマは「彼氏に初デートで着てほしい勝負服」。メンバーは迷いながらも思い思いに服を選んでいく。

着替え終えたメンバーが登場すると、会場からは歓声と笑い声、そして若干のどよめきが起こる。

大人っぽいネイビーの正統派セットアップで決める吉永。全身カラフルに攻め、なぜか子供服を腰にぶら下げる保住。黒のロングコートとサングラスで全身黒に染め「夜の帝王コーデ」と称する堀江。爽やかなアウターとスニーカーで牧場コーデを組む上村。まさに十人十色のコーディネートで会場をざわつかせた。

実際のコーディネートの写真は後日公式からアップされるそう。こうご期待。

メンバーの個性があらわになり、会場も砕けたムードに包まれたなかで、ファンミ恒例のカバー曲のコーナーへ。選曲テーマは青春ソング。1曲目は和田光司の「Butter-Fly」で会場を沸かせ、2曲目はフジファブリックの「若者のすべて」でしっとりと聴かせる。パフォーマンスの幅の広さも彼らならではだ。

カバー曲コーナーの後は、なんと来年2月4日（水）発売のミニアルバム「escape」からリード曲「Knock」のミュージックビデオを初公開。豪華盤のCD封入のBlu-rayに収録されるMVは、今回すぱふぁみVol.2会場に来た人だけの先行公開となる。

MVが流れ始めると、手拍子とともにミントグリーンのサイリウムが揺れる中、ところどころ歓声が上がる。

鑑賞後は大きな拍手が巻き起こり、メンバーが再登場し撮影時の思い出などを語った。

イベントも後半に差し掛かる中、続いては朗読のコーナーへ。

朗読：「また会える」

オープニングムービーに映し出された【作：上村祐翔】に歓声が起こる。

本作はメンバーの上村祐翔が手掛ける学園ストーリー。

―バンド・SPARQLEW（ユウト(上村)・ユウヤ（保住）・シュン（堀江）・タクト（吉永））の4人は音楽祭に向けて練習をしている。しかし、ユウヤが任されているオリジナルの新曲が完成しない・・・

受験が迫る高校2年生の彼らにとっては、

きっとこれが高校最後のライブになる。果たして曲は完成するのか・・・。―

15分弱というわずかな時間の中で、温かさや寂しさ、そして彼ららしさを感じさせてくれる内容であった。

物語の最後は、SparQlewの楽曲「キミはHappy」へと繋がり、そのまま楽曲披露へ。

ストーリーに惹き込まれていた観客も最後はみんなでHappyになる、ハートウォーミングな朗読パートであった。

イベントのエンディングでは、SparQlew初となるフォトブック『CirQle（サークル）』の発売決定などの初解禁情報を含む嬉しいお知らせが。

フォトブック『CirQle』はKiramune Official Goods Storeにて受注開始されているので、要チェックだ。

お知らせの後はメンバーから一言ずつ感想があり、最後に「Bang！！！！」「We’ll be」を披露。大きな歓声と拍手に包まれて、内容盛りだくさんのファンミーティングは幕を閉じた。

すぱふぁみ第3回目の開催に期待を寄せつつ、今後のSparQlewからも目が離せない。

PHOTOGRAPHY BY 草刈雅之

●リリース情報

SparQlew 4thミニアルバム

『escape』

2026年2月4日発売

【豪華盤】

価格：￥5,500（税込）

封入内容：CD（6曲収録）、BD（MV＋メイキング＋TRAILER）、フォトブック

【通常盤】

価格：￥2,750（税込）

封入内容：CD（6曲収録）

豪華・通常盤共通特典：ランダムステッカー（全5種のうち1種）

＜収録楽曲（豪華盤・通常盤共通）＞

1．Heart Song

作詞 : Kaito Akatsuka 作曲 : MARI、Kaito Akatsuka 編曲：倉内達矢

2．キミはHappy

作詞・作曲・編曲：ナノウ

3．Knock

作詞：前迫潤哉、内山妙香 作曲：前迫潤哉、力丸 尊 編曲：力丸 尊

4．SUNDAY

作詞・作曲・編曲：渡辺拓也

5．We’ll be

作詞：喜介 作曲：横関公太 編曲：倉内達矢

6．Frontier

作詞：PA-NON 作曲・編曲：柳沢英樹

詳細・予約はこちら

・豪華盤

https://lnk.to/LACA-35236

・通常盤

https://lnk.to/LACA-25236

SparQlew初のフォトブック発売決定！

SparQlew Photobook『CirQle』

2026年2月14日（土）発売

【通販限定】

全4種 各5,500円（税込）

アクリルスタンド付き

【通常】

4,000円（税込）

販路購入特典

自撮り風チェキ（印刷）

※全4種のうち、1種が入っています。

※絵柄はお選びいただけません

https://official-goods-store.jp/kiramune/

＜SparQlew Profile＞



神谷浩史、浪川大輔、江口拓也などの男性声優が所属するKiramune (キラミューン)レーベルから2019年1月1日にアルバム「Bring it on!」でCDデビュー。声優の上村祐翔、保住有哉、堀江 瞬、吉永拓斗からなる4人組 男性声優ユニット。

これまでシングル 4枚（うちマキシシングル 1枚）、ミニアルバム 3枚、フルアルバム 3枚をリリース。

2021年にリリースした企画ミニアルバム『Daybreak』では、セルフプロデュースしたソロ曲を制作。

以降は、メンバーも楽曲制作に積極的に参加しており、昨年12月にリリースしたミニアルバム『Dear』では、SixTONESや西野カナの楽曲を手掛けるシンガーソングライター 佐伯youthK氏や、ボカロPのナノウ氏を迎えての楽曲制作など、多彩な音楽ジャンルに挑戦中。

また、LIVEでは安定感のある歌唱力に加え、男性声優ながらフォーメーションを駆使したダンスパフォーマンスも魅力。

関連リンク

Kiramuneオフィシャルサイト

https://kiramune.jp/

SparQlew X

https://x.com/sparqlew_tweet