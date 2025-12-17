AKB48の小栗有以さん（23）が2025年12月13日、自身のインスタグラムを更新。サンタ風のミニ丈ワンピース姿を披露した。

「冬を感じるよね〜」

小栗さんは、「イルミネーションや 音楽や寒さで 冬を感じるよね〜」とし、サンタ風のミニ丈ワンピース姿の写真を5枚投稿した。ハッシュタグでは、「#クリスマス」「#イルミネーション」「#サンタ」「#サンタクロース」「#ハンドケア」と添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、赤色で白のファーをあしらった、ハイウエストデザインのワンピースとボレロを合わせたサンタクロース風のコーデ。ワンピースは二段のティアードスカートになっている。ボレロには黒いリボン、ウエストには太めのベルトがアクセントになっている。

1枚目では屈んだアングルから上目遣いな視線を、5枚目では腰に手を添え、指を頬に当てたポーズで全身ショットを披露した。

この投稿には、「サンタ可愛すぎる」「こんな可愛いサンタさん来ないかな〜」「可愛さ超越してる」「サンタゆいゆいかわいすぎました」「サンタゆいゆいめっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられていた。